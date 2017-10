"Game of Thrones"-Star Roy Dotrice mit 94 Jahren gestorben

Der britische Bühnen-, Film- und Fernsehschauspieler Roy Dotrice ist am Montag im Alter von 94 Jahren in London verstorben. International bekannt war er zuletzt für seine Rolle des Pyromantikers Hallyne in der erfolgreichen Fantasyserie "Game of Thrones" (seit 2011).

Doch es gab auch ein Leben vor "GoT" und da leistete der Brite ebenfalls Beachtliches: Für "A Moon for the Misbegotten" wurde er mit dem Theaterpreis Tony Award ausgezeichnet. Außerdem wurde er zweimal ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen: Er trat 1782 Mal im Stück "Brief Lives" auf und hatte damit die meisten Solo-Auftritte zu verzeichnen. Der zweite Rekord hatte dann wieder mit "GoT" zu tun: Mit 224 Charakteren in der ungekürzten Fassung von "A Game of Thrones", dem ersten Buch aus der "A Song of Ice and Fire"-Reihe, hatte er die meisten Sprechrollen in einem Hörbuch übernommen.

Roy Dotrice hinterlässt drei Töchter, die aus der Ehe (1947-2007) mit der 2007 verstorbenen Schauspielerin Kay Dotrice stammen.