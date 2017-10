Darum geht's heute in "Berlin - Tag & Nacht" und in "Unter uns"

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ausgerechnet Bambi wird Zeuge der peinlichen Bett-Situation zwischen Paco und Schwester Christa. Paco nötigt Bambi zum Stillschweigen. Leider kennt Sina Bambi zu gut. Während Paco sich von Elli verabschiedet, weil die vorübergehend nach Billerbeck muss, hat Sina ihren Mann längst zum Reden gebracht. Paco reagiert im ersten Moment verärgert, als seine Familie sich über ihn lustig macht. Doch dann geschieht etwas, womit keiner gerechnet hat.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Zwischen Dana und Patrick herrscht immer noch Eiszeit. Wie erwartet endet ein erstes Zusammentreffen in der WG im Streit, da Patrick es vorzieht, den Abend mit Jeamy bei einem Sponsorentreffen zu verbringen. Dana nimmt die Situation so sehr mit, dass sie in alte Verhaltensmuster zurückfällt...

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Matti sucht ein Model für ein Kosmetik-Shooting. Alessia sieht ihre große Chance: Sie will den Job unbedingt haben. Als sich Matti darauf einlässt, ist der Kunde von Model Alessia ganz und gar nicht begeistert. Enttäuscht will sie ihren Frust im Matrix rauslassen - und trifft dort ausgerechnet auf Lisa und David.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ingo und Diana glauben, bei der Planung der Hochzeit auf einer Wellenlänge zu sein. Doch als Ingo Dianas Wunschliste findet, ist er schockiert. Isabelle glaubt, den Titel der BDE-Botschafterin für Michelle in der Tasche zu haben. Doch Isabelle hat die Rechnung ohne Simone gemacht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John hat das Geld zusammen, um Leon 25% der Mauerwerkanteile abzukaufen. Wehmütig lenkt er sich im Vereinsheim ab, immerhin bedeutet dies das Ende seiner Zusammenarbeit mit seinem ehemals besten Freund. Als John mit einer ungewöhnlichen Unbekannten Bekanntschaft macht, kann er seine Trauer für einen Moment vergessen. Doch schon kurz darauf verscherzt John es sich mit Shirin, nicht ahnend, dass sie sich schon bald wiedersehen werden.