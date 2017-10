Monaco - Besiktas Istanbul im Live-Stream: Champions League online sehen, so geht's

AS Monaco trifft auf Besiktas Istanbul - auch im Live-Stream

Der CL-Halbfinalist der vergangenen Saison startete schlecht in die neue Saison

AS Monaco - Besiktas Istanbul im Live-Stream: Monaco war vergangene Saison der ├ťberraschungskandidat in der Champions League. Nun hinkt der Halbfinalist von 2016/17 seiner Gruppe hinter. Bisher konnte der AS nur einen Punkt erzielen.

Besiktas gewann hingegen die zwei Auftaktspiele gegen Porto und Leipzig. Die Istanbuler stehen damit an der Gruppenspitze.

Untersch├Ątzen sollten sie den Gastgeber nicht. Monaco will ins Achtelfinale. Den ersten Schritt daf├╝r k├Ânnten sie am Dienstag ab 20.45 Uhr machen.

Wie ihr AS Monaco - Besiktas Istanbul im Live-Stream sehen k├Ânnt

Sky Sport ├╝bertr├Ągt die Champions-League-Spiele am Dienstag. Das Hinrundenspiel zwischen AS Monaco und Besiktas Istanbul zeigt Sky Sport 8 ab 20.30 Uhr. Die Konferenz f├╝r die Champions-League-Duelle am Dienstag bietet Sky Sport 1 bereits ab 19 Uhr an.

Abonnenten des Pay-Anbieters finden die ├ťbertragungen auch im Live-Stream - und zwar auf dem Portal Sky Go.

Angebot: DAZN ├╝bertr├Ągt f├╝r seine Abonnenten die Spiele von Ligue 1 im Live-Stream. Ô×Ę Hier k├Ânnt ihr euren Gratismonat starten Danach beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Champions League im Radio und bei You-Tube

Eine weitere M├Âglichkeit ist es, die Fu├čballspiele im Radio zu verfolgen. Das ist zum Beispiel f├╝r Abonnenten des Streamingdienstes Amazon Music Unlimited m├Âglich:

Ôľ║ Die Champions League bei Amazon Music Unlimited h├Âren (Abo-Angebot)

Diese Videos enthalten alle wichtigen Ereignisse und Tore jeden Fu├čballspiels. Wie ├╝blich bei YouTube sind diese kostenlos abrufbar:

Ôľ║ Sky Sport HD auf YouTube

