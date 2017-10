APOEL Nikosia - BVB Dortmund im Live-Stream: Champions League online sehen, so geht's

APOEL Nikosia trifft auf den BVB Dortmund - auch im Live-Stream

APOEL Nikosia - BVB Dortmund im Live-Stream: Nie zuvor ist FuĂźball-Bundesligist Borussia Dortmund so schlecht in die Champions League gestartet. Nach den Spielen gegen die Schwergewichte Tottenham Hotspur (1:3) und Real Madrid (1:3) steht nun eine vermeintliche leichte Aufgabe bei APOEL Nikosia an.

Aber: Bei einer weiteren Schlappe gegen die bisher ebenfalls sieglosen Zyprer droht dem BVB der vorzeitige Knockout im Kampf um den Achtelfinal-Einzug. "Es muss als Borussia Dortmund unser Anspruch sein, in Nikosia zu gewinnen", sagte Kapitän Marcel Schmelzer.

Er trat nach wochenlanger Zwangspause ĂĽberraschend mit die Reise nach Zypern an. Nach dem Abschlusstraining soll entschieden werden, ob er eine Option fĂĽr die Startelf ist.

Doch vor allem in der Defensive ist die Not beim BVB groĂź. In Raphael Guerreiro, Erik Durm und Lukas Piszczek fehlen drei AuĂźenverteidiger.

Sky Sport überträgt die Champions-League-Spiele am Dienstag ab 19 Uhr. Das Gruppenspiel des BVB in Zypern zeigt Sky Sport 3. Die Konferenz für die Champions-League-Duelle am Dienstag bietet Sky Sport 1, Sky Sport 2 zeigt die Spiele von RB Leipzig und Borussia Dortmund in der Konferenz.

Abonnenten des Pay-Anbieters finden die Ăśbertragungen auch im Live-Stream - und zwar auf dem Portal Sky Go.

Angebot: DAZN bietet seinen Abonnenten die Highlights der 1. Bundesliga in der Zusammenfassung an. ➨ Hier könnt ihr euren Gratismonat starten Danach beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Champions League im Radio und bei You-Tube

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Fußballspiele im Radio zu verfolgen. Das ist zum Beispiel für Abonnenten des Streamingdienstes Amazon Music Unlimited möglich:

► Die Champions League bei Amazon Music Unlimited hören (Abo-Angebot)

Diese Videos enthalten alle wichtigen Ereignisse und Tore jeden FuĂźballspiels. Wie ĂĽblich bei YouTube sind diese kostenlos abrufbar:

â–ş Sky Sport HD auf YouTube

