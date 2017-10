Menderes will 2018 zum 15. Mal bei "DSDS" singen

"Well, some things never change", ist ein Satz der in vielen Köpfen aus dem Süßwaren-Werbefernsehen der 90er-Jahre hängengeblieben ist. Menderes Bagci (32, "Mittendrin") hingegen ist ein alter Bekannter, der seit den 00er-Jahren in der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" hängengeblieben ist - und ein lebender Beweis für den eingangs genannten Satz. Denn der "DSDS"-Dauerbrenner will auch 2018 vor Dieter Bohlen und Co. bei RTL vorsingen. Dann zum 15. Mal. Das hat Menderes am Montag schon mal auf seiner Facebook-Seite angekündigt.

"Natürlich bin ich auch nächstes Jahr bei 'DSDS - Deutschland sucht den Superstar' am Start", schrieb der 32-Jährige in seinem jüngsten Status-Update - nebst eines Sonnenbrillen-Emojis. "Lasst euch ganz einfach überraschen", fordert er seine Fans auf. Obendrein kündigte das TV-Sternchen für 2018 auch "neue Musik" an. Seinen Followern gefiel's: "Du bist für viele das 'Zugpferd' von 'DSDS'. Das Highlight. Wir freuen uns schon ganz besonders auf Dich", schrieb ein weiblicher Fan. Mal sehen, was Dieter Bohlen dann beim Casting sagen wird. Denn wirklich weit gekommen ist Menderes ja noch nie. Und wir wissen: "Some things never change"...

