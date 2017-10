Alyssa Milano startet Twitter-Aktion wegen Weinstein-Skandal

Hollywoods Frauen wehren sich. Nachdem einige besonders mutige die Weinstein-Affäre ins Rollen brachten, schließen sich nun immer mehr Künstlerinnen dem Protest gegen sexuelle Belästigung und Gewalt im Showbiz an. Schauspielerin Alyssa Milano (44, "Wer ist hier der Boss?") hat eine Twitter-Kampagne gestartet: Wem schon etwas in der Richtung passiert ist, der solle einfach den Hashtag "#MeToo" (dt. "Ich auch") twittern. Auf diese simple Weise könne das Ausmaß gezeigt werden und das Thema nicht mehr kleingeredet werden. Montagmittag hatte sie rund 24.000 Likes dafür bekommen.

Diese Einladung angenommen haben inzwischen auch schon einige große Namen, darunter die Musikerin Lady Gaga (31, "Born This Way") sowie die Schauspielerinnen Anna Paquin (35, "Das Piano"), Debra Messing (49, "Will and Grace") und Patricia Arquette (48, "Boyhood"). Sie alle bestätigen mit dem Hashtag, was seit ein paar Tagen Hollywood erschüttert.

Dem ehemaligen Star-Produzent Harvey Weinstein (65) und einigen anderen einflussreichen Männern im Filmgeschäft wird vorgeworfen, ihre Macht durch sexuelle Belästigungen und Übergriffe missbraucht zu haben. Gegen Weinstein wird ermittelt; seine Produktionsfirma und die Academy haben ihn inzwischen vor die Tür gesetzt. In seinem Fall steht sogar der Vergewaltigungsvorwurf der britischen Schauspielerin Lysette Anthony (54, "Kuck mal, wer da jetzt spricht") im Raum. Auch Scotland Yard ermittelt...