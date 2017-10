TV-Host James Cordens Weinstein-Witze kommen nicht gut an

Eigentlich wollte Moderator James Corden (39) bei der amfAR Gala in Los Angeles lediglich seinem Beruf als Entertainer nachgehen und das anwesende Publikum mit dem einen oder anderen Witz unterhalten. Doch dieses Vorhaben ging kläglich nach hinten los. Denn seine Witze rund um den Sex-Skandal von Harvey Weinstein (65) waren an diesem Abend nicht die beste Wahl. Es gab verhaltene Reaktionen vor Ort, wie Aufnahmen zeigen, und in den sozialen Netzwerken hagelte es einen Shitstorm. Nun ruderte der TV-Host zurück und entschuldigte sich in aller Form.

Straight out gate, host @JKCorden with Harvey Weinstein jokes. Too soon? Some laughs, some groans #amfARLosAngeles pic.twitter.com/nx88w5UwUe

Corden schrieb auf seinem Twitter-Account: "Um eines klarzustellen, sexuelle Nötigung ist nichts, worüber man lacht. Ich wollte Harveys unentschuldbares Verhalten nicht verharmlosen, sondern wollte ihn beschämen, den Täter, nicht seine Opfer. Es tut mir wirklich für jeden leid, der sich angegriffen fühlte, das war niemals meine Absicht." Wie heißt es so schön? Erst denken, dann reden!

but to shame him, the abuser, not his victims. I am truly sorry for anyone offended, that was never my intention. (2/2)

— James Corden (@JKCorden) October 15, 2017