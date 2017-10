"Angst - Der Feind in meinem Haus": Darüber handelt der Thriller

20:15 Uhr, ZDF: Angst - Der Feind in meinem Haus, Psychothriller

Es dauert acht Minuten, bis die Polizei eintrifft. An der Wohnungstür wartet Randolph Tiefenthaler (Heino Ferch). Er bittet die Beamten in die Wohnung. In der Küche wartet sein 78-jähriger Vater (Dietrich Hollinderbäumer). "Ich habe den Mieter des Souterrains erschossen", sagt der alte Mann. Vor ihm liegt eine Pistole, eine Walther PPK, Kaliber 7,65 mm Browning. Der Vater ist geständig, wird zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Alles scheint offensichtlich. Und doch verbirgt sich hinter der Wahrheit eine Lüge.

20:15 Uhr, RTL: Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Ein Dutzend Bauern und noch mehr Platz für die Gefühle! Heute startet "Bauer sucht Frau" mit mehr Sendezeit denn je: Erstmals wird die altbewährte TV-Romanze in insgesamt sieben Doppelfolgen ausgestrahlt. Zwölf neue Landwirte, darunter Gerald aus Namibia, wollen in diesem Jahr mit Inka Bause das Scheunenfest begehen und die große Liebe finden.

20:15 Uhr, kabel eins: Auf der Flucht, Actionthriller

Als der angesehene Chirurg Dr. Kimble (Harrison Ford) eines Abends nach Hause kommt, wird er Zeuge eines schrecklichen Verbrechens: Ein einarmiger Mann verletzt seine Frau so schwer, dass sie noch in seinen Händen verstirbt. Für die Tat wird Kimble selbst verantwortlich gemacht und zum Tode verurteilt. Auf dem Transport zum Gefängnis gelingt dem Arzt jedoch die Flucht. Er setzt alles daran, den wahren Mörder zu finden. Doch der ehrgeizige Marshall Samuel Gerard (Tommy Lee Jones) ist ihm dicht auf den Fersen.

20:15 Uhr, RTL II: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie auf Weltreise, Protzsoap

Mit dem alten Privatjet von Udo Jürgens machen sich die Geissens auf den Weg zur Baleareninsel. Vor Ort juckt es ganz besonders Robert, nach sieben Jahren Pause mal wieder Ballermann-Luft zu schnuppern. Um nicht völlig im Trubel unterzugehen, beschließen die Geissens, sich zu verkleiden und heuern prominente Lockvögel an, um die Massen abzulenken: Ballermann-Star und Ex-Miss Germany Isi Glück, die frisch operierte Sophia Wollersheim und ein täuschend echtes Robert-Geiss-Double.

20:15 Uhr, Tele 5: Jackie Chan: Police Story, Actionkomödie

Um dem skrupellosen Gangsterboss Mickey Cohen das Handwerk zu legen, stellt der Cop O'Mara (Josh Brolin) ein schlagkräftiges Team von Polizisten zusammen, die das organisierte Verbrechen bekämpfen. Dem gewieften Dandy Sgt. Jerry Wooters (Ryan Gosling), dem erfahrenen Scharfschützen Max Kennard (Robert Patrick) und dessen Schützling Ramirez (Michael Peña), dem Abhör-Spezialisten Keeler (Giovanni Ribisi) und dem aufrechten Harris (Anthony Mackie) gelingen bald erste Erfolge. Doch dann verguckt sich einer von ihnen in die Geliebte des Mafiabosses und gefährdet dadurch die Zukunft der Truppe.