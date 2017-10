Russell Brand hält den Kontakt zu seinen alten "Junkie"-Freunden

"Sobald etwas zu glamourös ist, fange ich an, unsicher zu werden."

Russell Brand (42, "Männertrip") ist seit August mit Laura Gallacher (30) verheiratet. Ihr gemeinsames Glück wird von der elf Monate alten Tochter Mabel komplettiert. Alles scheint perfekt. Umso stutziger macht da diese Aussage des Briten. Wie die "Daily Mail" berichtet, erzählte der 42-Jährige, dass er den Kontakt zu seinen alten "Junkie"-Freunden immer noch pflege. "In Gegenwart von Drogenabhängigen bin ich entspannter als bei den meisten Leuten", so der Schauspieler. Und das, obwohl er seit 15 Jahren clean ist. In der vertrauten Umgebung und mit den vielen bekannten Gesichtern fühle sich Brand oftmals wohler als in der Glamour-Welt.

Erleben Sie Russell Brand an der Seite von Jennifer Garner und Helen Mirren - "Arthur" gibt es hier zu kaufen