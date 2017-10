Der nächste Schritt: Verlobung von Sophie Turner und Joe Jonas

Der nächste Jonas Brother kommt unter die Haube: Sänger Joe Jonas (28, "Fastlife") und Schauspielerin Sophie Turner (21, "Game of Thrones") werden heiraten! Das Paar hat sich verlobt und gab die frohe Botschaft mit einem Foto auf Instagram bekannt. Auf dem Bild liegen die Hände der beiden übereinander - an Turners Finger ist der beindruckende Verlobungsring zu sehen. Die 21-Jährige kommentierte es mit den Worten "Ich habe Ja gesagt", während Jonas "Sie hat Ja gesagt" dazu schrieb.

I said yes. A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on Oct 15, 2017 at 10:39am PDT

Die siebte Staffel von "Game of Thrones" erscheint am 14. Dezember auf Blu-ray und DVD - gleich hier vorbestellen!

Die "Game of Thrones"-Darstellerin - sie spielt in der Hit-Serie Sansa Stark - und der Sänger der Band DNCE ("Cake By The Ocean") wurden im November 2016 das erste Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet, bei einem Konzert in den Niederlanden. Seitdem tauchen immer wieder Paparazzi-Fotos von ihnen auf. Gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich waren bisher Fehlanzeige. Auf Instagram postete Turner das erste Mal im Januar 2017 ein Foto von ihrem Freund. Anfang September adoptierte das Paar gemeinsam einen Welpen, Porky Basquiat.

"Ich liebe euch beide so sehr"

Zu den ersten Gratulanten gehörten Joes Brüder. Nick Jonas (25) teilte das Verlobungsfoto zum Beispiel auf seinem Twitter-Account und kommentierte es mit den Worten: "Ahh! Herzlichen Glückwunsch an meinen Bruder... und meine zukünftige Schwägerin zu ihrer Verlobung. Ich liebe euch beide so sehr." Kevin Jonas (29), der bereits verheiratet ist und mit Ehefrau Danielle (31) zwei Töchter hat, repostete das Foto ebenfalls und schrieb dazu: "Herzlichen Glückwunsch Joe und Sophie, ich bin so glücklich, dich in der Familie begrüßen zu dürfen!"

Ahh! Congratulations to my brother... and sister in law to be on your engagement. I love you both so much. @joejonas@SophieTpic.twitter.com/H3ZS3v38xW — Nick Jonas (@nickjonas) October 15, 2017

Congrats @joejonas and @sophiet so happy to welcome you into the family! A post shared by Kevin Jonas (@kevinjonas) on Oct 15, 2017 at 1:51pm PDT

Sophie Turner sagte im Juli gegenüber der britischen "Sunday Times", dass sie schon lange nicht mehr so glücklich gewesen sei. Außerdem erklärte sie im Interview mit der "InStyle", dass sie es einfacher finde, mit jemanden zusammen zu sein, der die Branche kenne bzw. selbst ein Teil davon sei, denn diese Person verstehe, warum man sich nicht die ganze Zeit sehen könne. Joe Jonas würde dem wohl zustimmen. Er hatte vor Turner bereits berühmte Ex-Freundinnen wie Demi Lovato, Taylor Swift und Model Gigi Hadid.