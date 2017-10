Herzogin Kate tanzt mit Paddington Bär

Kaum der Schwangerschaftsübelkeit entronnen, lässt sie sich auch schon wieder übers Tanzparkett wirbeln, besser gesagt über den Bahnsteig: Herzogin Kate (35) demonstrierte beim Überraschungsbesuch der Paddington Station in London, wie fit sie nach der wochenlangen Unpässlichkeit wieder ist. Ihr Tanzpartner war die Kinderbuchfigur Paddington Bär. Ebenfalls mit von der Partie: Ehemann Prinz William (35), Schwager Prinz Harry (33) und viele Kinder, die mit diversen Charity-Projekten der drei Royals zu tun haben.

Das Kinderevent, bei dem die kleinen Gäste mit alten Wagons fahren durften, gab auch schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den anstehenden Kinofilmstart: "Paddington 2" läuft in Großbritannien ab 10. November in den Lichtspielhäusern und in Deutschland ab 23. November.