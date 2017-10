"Der Ballon": Darum geht's im Thriller von Michael "Bully" Herbig

Michael "Bully" Herbig (49, "Vier gegen die Bank") dreht einen Thriller. Das ist insofern aufregend, als der Münchner Filmemacher bisher vor allem durch Komödien, Parodien und Familienfilme aufgefallen ist. Was zum Überraschungsfilm "Der Ballon" schon bekannt ist, lesen Sie hier:

Das ist die Story

Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt Bully in "Der Ballon" vom wohl spektakulärsten Fluchtversuch aus der damaligen DDR in die Bundesrepublik Deutschland: Am 16. September 1979 gelang es den Familien Strelzyk und Wetzel, mit einem selbstgebauten Heißluftballon die Grenze zu überwinden und in Bayern zu landen...

Der Cast

Bully selbst wird nicht vor der Kamera stehen, wie er bereits in einer ersten Ankündigung im September verriet. Der Hauptcast des DDR-Thrillers "Der Ballon" hat es aber auch so in sich:

David Kross (27) feierte seinen Durchbruch mit "Krabat" (2008). Im selben Jahr war er an der Seite von Kate Winslet (42) in "Der Vorleser" zu sehen. Und wer "Hannas Reise" (2014) gesehen hat, wird das Spiel der Jenaer Künstlerin Karoline Schuch (35) nicht vergessen. Auch als "Katharina Luther" (2017) überzeugte sie in der Titelrolle. Der Berliner Schauspieler Friedrich Mücke (36) war in zahlreichen Matthias-Schweighöfer-Filmen sowie als Kommissar in zwei Erfurt-"Tatorten" zu sehen. Die Münchner Schauspielerin Alicia von Rittberg (23) war zuletzt in "Jugend ohne Gott" im Kino zu sehen.

Die Dreharbeiten

Die Dreharbeiten finden seit 18. September und noch bis Ende November in Bayern, Thüringen und Berlin statt. Am Wochenende waren offenbar Luftaufnahmen dran, wie Bullys aktueller Instagram-Post mit dem Hashtag "#helicopter" zeigt.

Was so ein Bully-Dreh bedeuten kann, erlebten unlängst auch die Bewohner der oberfränkischen Gemeinde Nordhalben. Wie "infranken.de" meldete, wurde die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt. "Wer sich dennoch nach Nordhalben 'verirrt' muss für die Weiterfahrt Geduld aufbringen. Nur in den Drehpausen werden Autos durchgewunken, damit am Set nicht plötzlich eine moderne Limousine an den 'Kulissen-Trabis' vorbeiflitzt", hieß es in der Zeitung. Demnach verwandelte Bully einen Teil des Ortes "in ein Stück Ostzone".

Meister der Komödie

Michael "Bully" Herbig gelang mit der Westernparodie "Der Schuh des Manitu" (2001) der große Durchbruch als Filmemacher. Es folgten Kassenschlager wie "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" (2004), "Lissi und der wilde Kaiser" (2007) oder "Wickie und die starken Männer" (2009). Zuletzt kam "Bullyparade - Der Film" (2017) in die Kinos... "Der Ballon" soll 2019 in die Kinos kommen - dann jährt sich die spektakuläre echte Ballon-Flucht zum 40. Mal.