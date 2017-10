Britney Spears malt - und zeigt eines ihrer Werke

Superstar Britney Spears (35, "Toxic") ist mit Leib und Seele Musikerin und Performerin. Seit 2013 begeistert die Sängerin in Las Vegas mit ihrer Bühnenshow "Piece of Me" Millionen von Zuschauern. Nun hat sie offenbar zudem noch ihre Liebe zur Malerei entdeckt - zumindest legt das ihr neuester Instagram-Post nah.

In einem kurzen Video sieht man Spears, wie sie im Freien mit sichereren Pinselstrichen ihre wohl ersten Werke auf die Leinwand bringt. Nach einigen Sekunden schwenkt die Kamera um, und man bekommt einen klaren Blick auf die Bilder - und die sind zwar ziemlich bunt, aber der nächste Picasso wird die 35-Jährige dann wohl doch nicht werden.

Sometimes you just gotta play!!!!!! 🤓😜💋💅🏻👩‍🎨🎨👯👗👛👒👠🦄🦋🐠🌹💥💥 A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Oct 13, 2017 at 11:53am PDT

Eigentlich ist der wahre Hingucker aber ohnehin eher das sexy Outfit der Sängerin. In einem weißen Bustier und in knappen Hot-Pants zeigt die Sängerin, was sie hat. Natürlich trägt sie darüber auch ein Malerhemd. Doch ob das ihre Kleidung vor möglichen Farbspritzern schützt, ist eher fraglich - denn es ist komplett aufgeknöpft.