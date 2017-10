Diese 30 Fotos zeigen, dass Hebammen die Welt zu einem besseren Ort machen

Eine Hebamme ist die gr├Â├čte Unterst├╝tzung bei einer Geburt

Die Beziehung zwischen Mutter und Hebamme ist dabei sehr wichtig

Diese 30 Bilder zeigen, wie die wichtige Arbeit der Hebammen aussehen kann

Geburtshilfe ist ein umfassender Begriff, der ├╝berall auf der Welt etwas anders interpretiert wird. Denn die Arbeit von Hebammen kann sehr unterschiedlich aussehen.

Hebammen unterst├╝tzen Frauen bei der Geburtsvorbereitung, w├Ąhrend und nach der Geburt. Sie helfen der werdenden Mutter, wenn sie ihr Kind ohne Schmerzmittel zur Welt bringen will. Oder sie halten die Hand der Frau, wenn sie einen Kaiserschnitt bekommt.

Doch ob Hausgeburt oder Krankenhausgeburt, nat├╝rliche Geburt oder Kaiserschnitt - das Grundprinzip der Geburtshilfe ist ├╝berall gleich. Es ist ein Bund zwischen Mutter und Hebamme.

Zu ehren der "Nationalen Hebammen-Woche", hat die HuffPost US die "International Association of Professional Birth Photographers" (IAPBP) kontaktiert und die Mitglieder gebeten, ihre liebsten Bilder von Hebammen bei der Arbeit zu teilen. Die Bilder sind unglaublich faszinierend.

1.

Emily Frigo

"Man sieht die Ausr├╝stung der Hebamme im Hintergrund, in diesem Moment hat sie diese aber nicht gebraucht. Der Fokus lag hier auf der emotionalen und k├Ârperlichen Unterst├╝tzung."

2.

Snap Life Photography

"Die Geburt musste kurz vor knapp von zu Hause ins Krankenhaus verlegt werden - die Mutter hatte zu hohen Blutdruck. Das Besondere: Die Hebamme war sogar die Gro├čmutter des Kindes."

3.

TC Birth Photographer

"Die Mutter war sehr erfreut, als sie bemerkte, dass sie drei Jungen aufziehen wird. Sie brachte ihr Baby zu Hause auf die Welt - mit Hilfe von zwei Hebammen, die ihr sehr nahe stehen. Sie hatten sie schon bei ihren vorherigen Geburten unterst├╝tzt."

4.

Eva Diana Photography

"Hebammen k├Ânnen am besten tr├Âsten."

5.

Sarah Lewis Photography

"Diese Hebamme unterst├╝tzt die Mutter durch das letzte St├╝ck ihrer ersten Geburt. Die Mutter konnte ihr Kind eine Stunde sp├Ąter in den Armen halten."

6.

Danielle Reeder Photography

"Die Hebamme half der Mutter ihre neugeborenen Zwillinge zu stillen - zwischen dem Durcheinander von Kabeln und kleinen Beinchen."

7.

Under My Heart

"Trotz harter Arbeit drehte sich dieses Baby im Mutterleib nicht. Es kam durch Kaiserschnitt zur Welt. Dennoch wich die Hebamme nicht von der Seite der Mutter."

8.

Danica Donnelly

"Diese frisch gebackene Mutter war unglaublich stolz, ihr erstes Baby kennenzulernen. Die Hebamme des Krankenhauses wusste, dass der Moment viel f├╝r die Familie bedeutete und sorgte daf├╝r, dass die Eltern gleich nach der Geburt in das Gesicht ihres Babys blicken konnten."

9.

Jessica Worland

"Der Mutter wurde nach ihrer Behandlung gegen Brustkrebs gesagt, dass sie keine Kinder mehr bekommen k├Ânnte. Sie ├╝berraschte alle mit diesem Wunderkind. Sie erz├Ąhlte mir: 'Meine Hebamme war eine unglaubliche Unterst├╝tzung, w├Ąhrend ich mein Kind bekam. Sie wusste immer, was ich brauchte, um St├╝ck f├╝r St├╝ck durch den Geburtsprozess zu kommen.'"

10.

Cincy Birth Stories

"Das war eine schwere Geburt. Die Mutter war sehr ersch├Âpft und entschied sich f├╝r eine Epiduralan├Ąsthesie, also eine Bet├Ąubung des R├╝ckenmarks. Dadurch empfinden Geb├Ąrende weniger Schmerzen und k├Ânnen sich besser entspannen. Die Hebamme f├╝hrte die werdende Mutter liebevoll durch diesen Prozess und gab ihr das Selbstvertrauen, das sie brauchte, um ihr Kind auf die Welt zu bringen."

11.



Kimberly Hammond Photography

"Auf diesem Bild hilft die Hebamme, das Baby zu geb├Ąren, w├Ąhrend die Mutter auf dem Boden kniet."

12.

Coastal Lifestyles Photography

"Ich hatte das Gl├╝ck, dass ich bereits mit vielen Hebammen arbeiten durfte. Und ich bin jedes Mal fasziniert, wie flexibel und anpassungsf├Ąhig sie sind - egal in welcher Situation. Diese Mutter sollte ihr Kind im Krankenhaus bekommen, doch alles ging schneller als erwartet. Ihr Hebammen-Team bereitete also alles vor, um das Kind zu Hause zu empfangen. Sie halfen, das M├Ądchen gesund und sicher auf die Welt zu bringen!"

13.

Nicole Taylor Photography

"Hier half nicht nur eine Hebamme, sondern ein ganzes Team. Die Mutter hatte zuvor schon zwei traumatische Kaiserschnitte hinter sich. Mit der Anleitung und F├╝rsorge der Hebammen konnte die Mutter ihr Kind auf nat├╝rliche Weise geb├Ąren."

14.

Rachel Utain-Evans Photography

"Diese Mutter hatte geplant, ihr Kind zu Hause auf die Welt zu bringen. Doch w├Ąhrend ihrer Schwangerschaft traten Probleme auf, daraufhin war es sicherer, das Kind in einem Krankenhaus auf die Welt zu bringen. Ihre Hebamme und die Hebamme des Krankenhauses arbeiteten so wundervoll zusammen und standen w├Ąhrend der Geburt beide an der Seite der Mutter."

15.

Hefferlit Photography

"Auf diesem Bild hilft die Hebamme beim ersten Versuch, das Baby zu stillen. Die Mutter wurde w├Ąhrend der Geburt ins Krankenhaus verlegt, da das Kind nicht auf die Welt kommen wollte - aber ihre Hebamme wich ihr niemals von der Seite. Das Foto wurde aufgenommen, nach dem sie die 30-st├╝ndige Geburt gemeinsam durchgehalten hatten."

16.

Monet Nicole

"Unterst├╝tzung!"

17.

Sacred Spaces Birth Support and Photography

"Die Mutter, der Vater und die Hebamme lachen, weil die Mutter ihr Kind auf die Welt brachte, bevor sie ├╝berhaupt im Krankenhaus ankam. Die Mutter w├╝nschte sich eine leichte Geburt und landete dann tats├Ąchlich nur im Untersuchungsraum. In so einem Moment kann man als Hebamme die werdende Mutter nur noch begleiten.ÔÇť

18.

Lifetime of Clicks

"Das ist ein Bild von einer meiner Lieblings-Hebammen. Sie hilft dieser Mutter beim Endspurt der Geburt. Wie man sieht, ist sie sehr ruhig und hundertprozentig auf die Mutter konzentriert."

19.

Life Diagrams Photography

"Diese Hebamme misst die Abst├Ąnde der Wehen und macht Notizen w├Ąhrend einer Hausgeburt."

20.

Heras Gift

"Nach einer kurzen, zweiten Geburt, holt die Hebamme das Baby aus der Wanne, w├Ąhrend die Mutter und ihr Mann das Kind zum ersten Mal sehen."

21.

Hefferlit Photography

"Die Hebamme untersucht den kleinen Jungen. Sie war so sanft und liebevoll zu ihm, dass er w├Ąhrend der ganzen Untersuchung schlief. Da es eine Hausgeburt war, fand der Gesundheitscheck im Bett der Eltern statt. Man kann sehen, wie der Vater vorsichtig den Kopf des Babys streichelt."

22.

Benzel Photography

"Hebammen sind die gr├Â├čte Unterst├╝tzung bei der Geburt."

23.

Speaking of Birth

"Dieses Foto ist kurz nach der Hausgeburt entstanden und zeigt, was Hebammen besonders gut k├Ânnen - zuh├Âren! Einer Mutter muss zugeh├Ârt werden. Das Magische an einer Hebamme ist, dass sie sich die Zeit nimmt, das zu tun."

24.

Traci Huffman Photography

"Diese Geburt war fantastisch. Die Mutter machte einen tollen Job und bekam Unterst├╝tzung vom Vater und der unglaublichen Hebamme. Die Mutter half sogar dabei, ihr eigenes Baby herauszuziehen."

25.

Yamile Branch Photography

"Die Hebammen haben gro├čartig zusammen gearbeitet, als sie Druck auf den R├╝cken der Mutter aus├╝bten um das Baby zu drehen. Auch die emotionale Unterst├╝tzung einer Hebamme gab der Mutter Trost."

26.

Christina Hodgen

"Diese Geburt dauerte sehr lange und die Hebamme hatte einen besonders anstrengenden Tag. Obwohl es schon 3 Uhr nachts war, als die Mutter ihr Kind auf die Welt brachte, k├╝mmerte sich die Hebamme liebevoll um sie."

27.

Impressions By Emily Nicole

"Nach der Geburt wird das Baby untersucht!"

28.

Renate van Lith

"In unserem kleinen Land - ich bin d├Ąnisch - ist es normal, sein Kind zu Hause auf die Welt zu bringen. Nach einer Geburt ist die Hebamme mit ihrer Assistentin in der K├╝che, um mit der gro├čen Schwester des Babys zu fr├╝hst├╝cken. W├Ąhrenddessen f├╝llen sie die letzten Formulare aus und machen eine Pause nach der harten Arbeit."

29.

Leyla Brooke

"Diese Mutter hatte schon eine schwere, erste Geburt, die in einem Kaiserschnitt endete. W├Ąhrend ihrer zweiten Geburt spielte die Hebamme eine wichtige Rolle - sie nahm der Mutter die ├ängste, die sie noch von der ersten Geburt mit sich trug."

30.

Cat McAteer Photography

"Ein Besuch nach der Geburt kann sehr viel mehr sein, als nur eine Untersuchung des Babys. In dieser Klinik war es ein freundliches L├Ącheln, eine gro├če Umarmung und gesunde Snacks - und eine gemeinsame Fahrt zur Elternschule."

