Carmen Geiss im Interview: "Wir haben kein richtiges Geheimnis"

"Die Geissens" melden sich mit einer Doppelfolge auf dem Bildschirm zurück. Am heutigen Montag gibt es das Special "Die Geissens Undercover" um 20:15 Uhr bei RTL II zu sehen. Die neuen Folgen ihrer Doku-Soap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" gibt es nur eine Woche später ab 23. Oktober immer montags um 20:15 Uhr. Seit sechs Jahren lassen sich Carmen (52) und Ehemann Robert Geiss (53) nun schon von den Kameras begleiten. Auch wenn die Quoten zuletzt gelitten haben, die Lust scheint den beiden noch längst nicht vergangen zu sein, wie die 52-jährige Carmen im Interview mit spot on news verrät.

Für alle "Geissens"-Fans ein Muss: Hier gibt es die Staffeln 1 bis 11 in einer DVD-Box

Sie starten jetzt schon in die 14. Staffel Ihrer Doku-Soap. Wie viel Leidenschaft brennt noch in Ihnen für Ihre Sendung?

Carmen Geiss: Die Drehs für die Sendung sind für uns immer noch aufregend und wir machen das alles mit voller Leidenschaft. Wenn uns die Drehtage keinen Spaß mehr machen würden, würden wir es auch nicht weitermachen. Etwas halbherzig zu machen, liegt nicht in unserer Natur. Entweder Vollgas oder gar nicht.

Haben Sie schon mal daran gedacht, einen Schlussstrich zu ziehen?

Geiss: Jeder denkt mal ans Aufhören und spielt den Gedanken durch: "Was wäre wenn?" Aber dann merken wir wieder, dass uns das alles nach wie vor Spaß macht. Gerade auf Mallorca haben wir wieder gesehen, wie unglaublich viele Fans wir haben, die sich ehrlich freuen, uns zu sehen. Das pusht einen ganz schön.

Was können die Fans in den neuen Folgen erwarten?

Geiss: Es wird wieder super spannend! Davina und Shania werden langsam erwachsen und das wird auch Teil der neuen Staffel sein. Die beiden verfolgen ihre eigenen Träume, bei denen Robert und ich sie so gut es geht unterstützen. Aber auch unsere eigenen Projekte, wie mein erstes Musikalbum und Roberts Plan, ein Ressort auf einer Privatinsel zu bauen, werden Thema der Staffel sein. Starten werden wir aber mit einer "Undercover-Mission". Robert und ich haben uns voll in den Trubel am Ballermann gestürzt - allerdings verkleidet! Und das ging auch eine ganze Weile lang gut - dank unseren Lockvögeln. Wir haben ein Double von Robert aufgetrieben und Arm in Arm mit Sophia Wollersheim über die Schinkenstraße geschickt. Das war ein Trubel! (lacht)

Apropos Trubel, Sie mussten in den vergangenen Jahren schon so einige Shitstorms über sich ergehen lassen. Prallt so etwas mittlerweile an Ihnen ab?

Geiss: Wenn man erfolgreich ist, gibt es immer Neider. Solange Kritik berechtigt ist, nehme ich das gerne an. Wenn es aber unter die Gürtellinie geht oder meine Kinder angegriffen werden, habe ich da nicht so viel Geduld. Da wehre ich mich dann auch entschieden.

Was war die schlimmste Schlagzeile, die Sie je über sich lesen mussten?

Geiss: Wir haben schon lange aufgehört, uns mit Schlagzeilen zu beschäftigen. Wenn ich alles, was über uns geschrieben wird, verfolgen würde, hätte ich viel weniger Zeit für die ganzen schönen Dinge im Leben (lacht).

Ihre Töchter stecken gerade mitten in der Pubertät, gibt es schon die ersten Zickenkriege zuhause?

Geiss: Wie bei allen Geschwisterpaaren, gibt es auch zwischen Davina und Shania mal Streit. Aber im Großen und Ganzen verstehen sich die beiden super und sind beste Freundinnen.

Tochter Davina ist zum ersten Mal verliebt - in den Youtube-Star Leo. Was ist das für ein Gefühl, wenn die Tochter plötzlich den ersten Jungen mit nach Hause bringt?

Geiss: Zunächst mal: die beiden sind Freunde, mehr nicht. Aber wenn Sie nach dem Grundsätzlichen fragen: Anfangs war es für mich schon schwierig, zu sehen, dass unsere beiden Kleinen so langsam erwachsen werden. Aber ich bin so stolz auf die beiden und weiß auch, dass ich sie nicht ewig bemuttern kann. Im Fall von Davina und Leo finde ich das sehr süß.

Wie groß ist die Angst, dass es potenzielle Verehrer Ihrer Töchter nur auf das Geld abgesehen haben?

Geiss: Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die es auf unser Geld abgesehen haben, aber ich denke, Davina und Shania haben ein gutes Gespür für Menschen, sodass wir uns darüber keine Sorgen machen müssen. Sonst habe ich ja immer noch einen Mann zuhause, der das notfalls regeln kann.

Sie selbst sind nun schon seit 23 Jahren verheiratet - was ist das Geheimnis ihrer Ehe?

Geiss: Wir haben kein richtiges Geheimnis. Das Schönste an unserer Ehe ist, dass wir zusammen lachen können und immer füreinander da sind. Wir gehen auch nie im Streit ins Bett, das ist uns wichtig. Man muss sich gegenseitig so akzeptieren wie man ist ... und reden! Viel reden.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?

Geiss: Ich hoffe sehr, dass wir in zehn Jahren genauso gesund und glücklich sind wie jetzt auch. Auch wenn unsere Töchter dann vielleicht schon aus dem Haus sein werden, hoffe ich, dass wir trotzdem noch ein so tolles Familienleben haben werden.