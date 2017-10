"Bauer sucht Frau" im Live-Stream: Scheunenfest online sehen, so geht's

"Bauer sucht Frau" startet in die 13. Staffel - auch im Live-Stream

Farmer Gerald hat fünf Frauen zum Scheunenfest eingeladen

Das Video oben zeigt, wie ihr RTL online sehen könnt

"Bauer sucht Frau" im Live-Stream: Am 16. Oktober beginnt die 13. Staffel der Dating-Show. Beim Scheunenfest lernen die zwölf Männer die Interessierten kennen.

Die meisten Bauern haben sich hierzu für zwei Frauen entschieden. Ein Farmer jedoch wird die Qual der Wahl haben: Da Gerald aus dem afrikanischen Land Namibia so viele Zusendungen erhalten hat, durfte er fünf Frauen einladen. Sie alle sind gewillt, ihm in die Ferne zu folgen.

Moderatorin Inka Bause begleitet die Pärchen beim ersten Treffen und in den kommenden Wochen. In dieser Zeit haben auch Fans von "Bauer sucht Frau" die neuen Teilnehmer besser kennenzulernen. RTL beschreibt die Herren so:

André, 60 Jahre, - der charmante Schweizer

Anton, 33 Jahre - der bayrische Bio-Bauer

Bernhard "Benny", 42 Jahre - der treue Traktorfan

Gerald, 31 Jahre - der attraktive Farmer aus Namibia

Günter, 66 Jahre - der liebevolle Thüringer

Herbert, 47 Jahre - der fleißige Pferdekutscher

Klaus, 57 Jahre - der herzliche Hesse

Klaus Jürgen, 44 Jahre - der sympathische Milchviehhalter

Lothar, 49 Jahre - der ehrliche Hochwäldler

Michael "Micha", 33 Jahre - der bodenständige Brandenburger

Reinhold, 58 Jahre - der einsame Hobbybauer

Uwe, 43 Jahre - der waschechte Westerwälder

RTL zeigt "Bauer sucht Frau" montags - und zwar in diesem Jahr in Doppelfolgen. Das bedeutet, jede Woche gibt es 120 Minuten Liebe auf dem Land. Und zwar nicht nur im Free-TV, sondern auch im Live-Stream. Diesen finden Internetnutzer auf dem Sender eigenen Portal "TVnow".

