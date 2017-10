TV-Tipps am Sonntag: Darum geht's in "Kleiner Junge, großer Freund"

20:15 Uhr, ZDF: Kleiner Junge, großer Freund, Melodrama

Richard Grimus (Stephan Luca) ist in Kapstadt auf dem Weg zu einem Geschäftstermin: Das Einkaufszentrum, das er geplant hat, soll endlich in die Bauphase gebracht werden. Dabei läuft er dem kleinen Keagan Naki (Likho Mango) über den Weg, der wegen illegalen Fischens auf der Flucht ist. Als die Polizei nach Keagan forscht, deckt Richard den Kleinen - und legt damit das Fundament zu einer ungewöhnlichen und gleichzeitig schwierigen Freundschaft. Denn Keagans Elternhaus steht genau auf dem Distrikt, der für Richards Einkaufszentrum geräumt werden soll.

Einen weiteren Blockbuster, "Guardians of the Galaxy 2", finden Sie hier auf Blu-ray und DVD

20:15 Uhr, RTL: Guardians of the Galaxy, Action

Bescheidenheit ist nicht die größte Tugend des cleveren Draufgängers Peter "Star-Lord" Quill (Chris Pratt), der als Kind in die Galaxie entführt wurde. Als er in einer alten Tempelanlage eine seltsame Kugel findet und mitgehen lässt, steckt er plötzlich ziemlich in der Bredouille. Auch der machthungrige Diktator Ronan the Accuser (Lee Pace) hat es auf den sogenannten "Orb" abgesehen, der anscheinend über ungeheure Kräfte verfügt. Und auch die grüne Killeramazone Gamora (Zoe Saldana), der waffenverrückte Waschbär Rocket sowie der wortkarge Baumriese Groot und der rachsüchtige Muskelprotz Drax (Dave Bautista) machen Jagd auf das begehrte Objekt.

20:15 Uhr, VOX: Grill den Profi, Kochshow

Start frei für den Kochkampf zwischen David und Goliath! Bei "Grill den Profi", moderiert von Ruth Moschner, treten jeweils drei hochmotivierte Promis gegen einen erstklassigen Profikoch an. In jeder Folge bringen die prominenten Gegner ihr Lieblingsgericht mit, um mithilfe eines Koch-Coaches den Profi auf die Probe zu stellen. Denn dieser erfährt erst in der Show von seinem zu kochenden Gericht. In drei Gängen muss der Profi nun sein Können am Kochtopf gegen jeweils einen der Promis unter Beweis stellen. Heute am Herd: Katrin Müller-Hohenstein, Arthur Abraham und Faisal Kawusi.

20:15 Uhr, RTL II, Warm Bodies, Komödie

Nach einer weltweiten Zombie-Apokalypse beherrschen die Untoten das Land. Einer von ihnen ist der junge R (Nicholas Hoult), der auf der ständigen Suche nach Nahrung durch eine graue, heruntergekommene Stadt streift. Besonders hat er es dabei auf die Gehirne der noch verbleibenden Menschen abgesehen. Wenn er eines davon zu sich nimmt, übernimmt er die Erinnerungen seines Opfers und fühlt sich dabei fast wieder menschlich. Nachdem er eines Tages das Gehirn eines jungen Mannes verspeist hat, ändert sich sein Leben schlagartig. R wird überwältigt von Liebesgefühlen zu Julie, der Freundin des Toten.

20:15 Uhr, ProSieben: Fack ju Göhte, Komödie

Eigentlich will sich der prollige Ex-Knasti Zeki (Elyas M'Barek) nach seiner Entlassung ein schönes Leben machen: Er muss nur noch an das Geld aus dem Banküberfall kommen, das auf einer Baustelle vergraben lag. Dort steht aber mittlerweile die neue Turnhalle der Goethe-Gesamtschule. Zeki sieht nur eine Möglichkeit, nach dem Geld graben zu können: Er lässt sich kurzerhand als Aushilfslehrer einstellen - und muss ausgerechnet die allseits gefürchtete Klasse 10b übernehmen. Doch seine eher rabiaten (Lehr-)Methoden erweisen sich als ideales Mittel, um sich Respekt zu verschaffen.