"Take me out": Kandidatin trifft in Dating-Show ihren Chef - dann wird es richtig peinlich.

Kandidatin Silvana trifft in der RTL-Datingshow "Take me out" ihren Chef

Sie entscheidet sich dafür, ihn näher kennen lernen zu wollen

Und auch ihr Chef Frank scheint nicht abgeneigt zu sein

Anbandeln mit dem Chef - vor groĂźem Publikum? Kandidatin Silvana schien das bei der RTL-Datingshow "Take me out" am Samstag nicht abzuschrecken.

Als die junge Frau in der Show Frank, den zweiten Kandidaten, erblickt, scheint sie zunächst peinlich berührt zu sein. Denn sie arbeitet im Büro von Frank, einem Versicherungsmakler. Moderator Ralf Schmitz sagte zu der Situation: "In eurer Haut möchte ich nicht stecken.“

Silvana möchte ihren Chef daten - und er sie wohl auch

Doch nach dem Vorstellungsfilm, in dem das große Haus ihres Chefs mit Pool zu sehen ist, denkt sie offenbar um: Auf die Frage, ob sie ihren Chef daten möchte, antwortete sie: "Ja, gerade eben! Ich finde ihn sehr sympathisch.“ Die anderen Kandidatinnen wirken leicht beschämt.

Silvana gehört dann auch zu den vier Frauen, die Frank näher kennen lernen wollen. Nun muss ihr Chef sich für zwei Frauen entscheiden. Überraschung: Eine davon ist Silvana.

"Ich glaube, ich werde ohnmächtig“

Beiden Frauen muss Frank nun seine finale Frage stellen: "Du planst meinen 40. Geburtstag. Was planst Du und warum?“ Ihr könnt euch schon denken, wer die Frage seiner Meinung nach am besten beantwortet: Silvana. Sie hatte die Idee einer intimen Familienfeier.

Frank entscheidet sich vor großem Publikum - und darunter sind wahrscheinlich auch die anderen Kollegen - für ein Date mit seiner Angestellten. "Ich glaube, ich werde ohnmächtig“, sagte Silvana dazu. Frank scheint sich aber bewusst zu sein, dass ihnen gerade alle Welt zusieht - und wirkt dann doch, als sei ihm die ganze Situation etwas unangenehm.



Die Datingshow "Take me out" läuft samstags um 22:25 auf RTL.

(ks)