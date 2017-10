AC Milan - Inter Mailand im Live-Stream: Stadt-Derby der Serie A online sehen, so geht's

Das Stadtderby zwischen AC und Inter Mailand im Live-Stream sehen

Los geht es am Sonntag um 20.45 Uhr

Das Video oben zeigt, wie ihr DAZN im Internet sehen k├Ânnt

Tennis im Live-Stream: Trotz der Rekord-Investitionen, mit denen der Club endlich wieder an glanzvolle Zeiten ankn├╝pfen und international Gewicht bekommen wollte, herrscht schon zu Beginn der Saison Katerstimmung beim AC Mailand. Drei Niederlagen und Platz sieben nach sieben Spielen in der Serie A hatte man sich so nicht vorgestellt.

In der Krise soll selbst der langj├Ąhrige Sponsor Adidas seinen Vertrag vorzeitig beenden wollen, wie die "Gazzetta dello Sport" berichtete. Am Sonntag geht es ausgerechnet beim Derby gegen den Stadtrivalen Inter Mailand um alles.

Inter brillierte zwar mit Trainer Luciano Spalletti bisher auch nicht gerade mit sch├Ânem Fu├čball, liegt aber in der Tabelle auf Platz drei.

F├╝r die Milan-Fans kommt daher nur ein Sieg in Frage. "Verlieren verboten", schrieb die Zeitung "La Stampa". Von einem "Derby der Angst", dem "Derby der Wahrheit" oder dem "chinesischen Derby" ist die Rede. Schlie├člich geh├Ârt nicht nur Milan sondern auch Inter mittlerweile chinesischen Unternehmen. Fans beklagen, es sei ja sowieso kein richtiges Mail├Ąnder Derby mehr, sondern eines zweier chinesischer Unternehmer.

Wie ihr AC gegen Inter Mailand im Live-Stream sehen k├Ânnt

Der Streaming-Anbieter DAZN ├╝bertr├Ągt f├╝r deutsche Fu├čball-Fans auch die Serie A. Das gilt auch f├╝r das Spiel zwischen AC und Inter Mailand am Sonntag ab 20.45 Uhr, wenn man das kostenpflichtige DAZN-Abo besitzt.

Nach Ablauf der Zeit beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement, das ihr jederzeit kündigen könnt.

Mit dpa-Material.