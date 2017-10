Mann macht in der Tasche seines alten Hemdes einen Fund - er ist 20 Millionen Euro wert

Jimmie Smith wäre beinahe ein Millionenvermögen durch die Lappen gegangen: Der 68-Jährige aus dem US-Bundesstaat New Jersey las vergangenes Frühjahr einen Aufruf der New York Lottery, noch einmal alte Lose durchzuchecken.

Ein Los, das im Mai 2016 erstanden wurde, war nämlich noch nicht eingelöst worden. Bei der New York Lottery läuft ein Lottogewinn nach 12 Monaten ab und das Unternehmen suchte in den Medien und sozialen Netzwerken nach dem Besitzer des Gewinnerloses.

Play #LOTTO, been to TriBeCa? Check your tickets to see if you’re a $24M winner! Your winnings expire on 5/25/17! https://t.co/jMAy3GYlmi pic.twitter.com/qtC0tJcS4c

— New York Lottery (@newyorklottery) 19. Mai 2017