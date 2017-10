So warnte Courtney Love vor Harvey Weinstein - und das bereits 2005

Seit Tagen beherrschen die sexuellen Übergriffe von Harvey Weinstein (65) auf Schauspielerinnen und ehemalige Mitarbeiterinnen die Hollywood-Schlagzeilen. Zahlreiche Prominente hätten von den vielen Missbrauchsvorfällen allerdings gar nichts gewusst, sie seien schockiert... Solches oder ähnliches ist aktuell immer wieder in Statements von Teilen der A-Riege Hollywoods nachzulesen. Dabei handele es sich bei den Attacken Weinsteins um das seit Jahren wohl am schlechtesten gehütete Geheimnis der Traumfabrik, wie es an anderen Stellen immer wieder heißt. Letzteres macht auch ein nun aufgetauchter, alter Clip von Sängerin und Schauspielerin Courtney Love (53, "Mono") klar.

Ein Tipp für junge Schauspielerinnen

Das US-Portal "TMZ" hat einen Ausschnitt aus dem Jahr 2005 ausgegraben, in dem Love auf dem roten Teppich für den "Comedy Central Roast of Pamela Anderson" von der Komikerin Natasha Leggero (43) gefragt wird, ob sie einen Tipp für junge Darstellerinnen habe, die gerade nach Hollywood gezogen sind. Erst ziert sich die Sängerin und meint noch, dass sie für Verleumdung angeklagt werden könnte, wenn sie das nun sage, doch dann bricht es aus ihr heraus: "Wenn Harvey Weinstein dich zu einer Privatparty im Four Seasons [Anm. d. Red.: eine Hotelkette] einlädt, geh nicht hin." Eine Klage habe ihr der Spruch im Nachhinein nicht eingebracht, sie sei aber von einer der bekanntesten Künstleragenturen der Welt, der CAA, ausgeschlossen worden.

Damit spielte Love schon damals auf das wohl bereits bekannte Vorgehen Weinsteins an. Viele der Opfer, die den Filmproduzenten beschuldigen sie genötigt oder missbraucht zu haben, berichten davon, dass Weinstein sie meist unter einem Vorwand in ein Hotelzimmer gelockt habe und dort dann aufdringlich geworden sei. Weinstein wird vorgeworfen seit Jahrzehnten seine Machtposition missbraucht zu haben, um weibliche Angestellte und Schauspielerinnen zu belästigen.