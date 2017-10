Ironman-WM im Live-Stream: Hawaii-Rennen online sehen, so geht's

Die Ironman-WM in Hawaii könnt ihr auch im Live-Stream verfolgen

Frodeno den Hattrick perfekt machen, womöglich sogar in unter acht Stunden, was noch keinen auf Hawaii bisher gelang

Ironman-WM im Live-Stream: Auf Hawaii stellen sich Sportler aus den unterschiedlichsten Ländern dem härtesten Triathlon. Acht Stunden, vielleicht sogar weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Immer am Limit und darüber.

Jan Frodeno ist bereit für ein epochales Rennen. Selbst eine Entscheidung auf den letzten Metern nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen könnte den Weltmeister von 2015 und 2016 nicht überraschen. 2017 will Frodeno den Hattrick perfekt machen, womöglich sogar in unter acht Stunden, was noch keinen auf Hawaii bisher gelang.

Sein erster Widersacher ist Sebastian Kienle, WM-Zweiter vor einem Jahr und Weltmeister 2014. Da gibt es aber auch einen Patrick Lange, den WM-Dritten von 2016 mit der Marathon-Rekordzeit von 2:39,45 Stunden.

Deutsche unter sich? Keineswegs. Frodeno und alle anderen rechnen auch mit Lionel Sanders. Kanadier und so extrem wie ein brutal schwerer Ironman mit Schwimmen im Pazifik, Radfahren und Laufen entlang von Lavafeldern mit dem gefürchteten Mumuku (heftige böige Winde) bei glühender Hitze in Romantik-Paradies Hawaii.

Drogen, Alkohol, kurz vorm Suizidversuch. Der 29-Jährige hat all das hinter sich gelassen, nun zählt er auch dank eigenwilliger Indoor-Trainingsmethoden zu einem der großen Herausforderer Frodenos.

Gewinnen wird keiner den Ironman auf Hawaii auf den ersten 3,8 Kilometern, vorentscheiden kann sich ein Rennen aber schon dort. Denn danach werden die starken Radfahrer, aber eher schwächeren Schwimmer wie Kienle oder Sanders, versuchen, davonzufahren oder das Tempo so hoch zu halten, dass der Konkurrenz beim Laufen die Kraft ausgeht. Vor einem Jahr fuhr keiner schneller als Boris Stein, am Ende landete der 32-Jährige auf Platz sieben.

Ironman-WM auf Hawaii im Live-Stream sehen, so geht's

Das ZDF überträgt den Ironman am Samstag ab 18.30 Uhr deutscher Zeit kostenlos im Internet. Martin Schneider und Ex-Weltmeister Daniel Unger kommentieren den Wettkampf.

► Hier geht's zum Live-Stream von der Ironman-WM auf Hawaii

