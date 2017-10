TV-Tipps am Freitag: "Ellas Baby" und "The Dark Knight"

20:15 Uhr, Das Erste: Ellas Baby, Familiendramödie

Ella (Tijan Marei) ist 16 - und schwanger. Von dem "Vater" des Kindes, den sie beim Schüleraustausch in Frankreich kennengelernt hat, weiß sie nur, dass er Pierre hieß, und selbst das könnte sie nicht beschwören. Eigentlich wollte Ella das erste Mal nur hinter sich bringen. Das ist ihr gelungen - leider mit gravierenden Folgen. Für ihren Vater Roman (Benno Fürmann) zunächst ein Schock. Doch zum Glück fasst sich Roman erstaunlich schnell und unterstützt Ella. Auch seine neue Freundin Ariane (Katharina Schüttler) versucht zu helfen. Das heißt, sofern Ella es zulässt, denn so richtig funktioniert das mit den beiden Frauen nicht.

Paul Panzers Programm "Invasion der Verrückten" können Sie hier auf DVD bestellen

20:15 Uhr, Sat.1: Paul Panzers Comedy Spieleabend, Comedyshow

Hier ist Improvisationstalent gefragt: In der Show treten unter dem Motto "Kneipe" in mehreren Spielrunden Jorge Gonzales, Martin Rütter und Kaya Yanar gegen Mimi Fiedler, Elena Uhlig und Uwe Ochsenknecht an. Paul Panzer: "Ein Spieleabend unter Freunden ist immer was Besonderes. Ich bin der Spielemacher und meine prominenten Kandidaten müssen sich richtig warm anziehen!"

20:15 Uhr, ProSieben: The Dark Knight, Superhelden-Drama

Die Tage des organisierten Verbrechens in Gotham City scheinen dank Batman (Christian Bale) und Lt. Gordon (Gary Oldman) gezählt zu sein. In Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart) finden die beiden einen weiteren starken Verbündeten. Da der Gesetzeshüter die Gangster gleich reihenweise hinter Gitter bringt, gilt er bereits als der "weiße Ritter" der Stadt. Doch urplötzlich taucht mit dem Joker (Heath Ledger) ein neuer, gefährlicher Gegenspieler auf.

20:15 Uhr, RTL II: Godzilla, Monsteraction

Atombombentests verursachten auf Inseln im Pazifischen Ozean die riesige Mutation einer Echse. Nach einem Angriff auf ein japanisches Fischerboot und dem Fund gewaltiger Fußabdrücke in Panama, erbittet das US-Militär die Unterstützung vom Biologen Dr. Nick Tatopoulos (Matthew Broderick). Kurz darauf taucht Godzilla, das Ungeheuer, an der Ostküste der USA auf, wo es eine Schneise der Verwüstung hinterlässt. Nick findet heraus, dass das Riesenreptil schwanger ist und warnt das Militär. In der Zwischenzeit nistet sich die Echse im Untergrund von Manhattan ein und legt Hunderte von Eiern.

20:15 Uhr, Super RTL: Alvin und die Chipmunks, Trick-&-Realfilm-Komödie

Seit ihr Baum einem Holzfäller zum Opfer fiel, machen die drei Streifenhörnchen Alvin, Simon und Theodor die Großstadt unsicher und landen schließlich bei dem erfolglosen Songschreiber Dave. Der erkennt das Gesangstalent der drei und wittert seine letzte Chance auf Erfolg. Und tatsächlich stürmen sie schon bald die Charts, doch der neu gewonnene Ruhm stellt die Freundschaft der Streifenhörnchen auf eine harte Probe.