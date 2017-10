Renée Zellweger: Red-Carpet-Comeback in gelbem Kleid

Was für ein Sonnenschein! Bei einem ihrer seltenen öffentlichen Auftritte blendete Renée Zellweger (48, "Bridget Jones' Baby") in ihrem leuchtend gelben Dress schon fast die Fotografen. Zur Premiere von "Same Kind of Different as Me" in Los Angeles hatte sie ein wadenlanges Kleid mit Kastenausschnitt, überbreiten Trägern und einem gerafften Faltenwurf ab der Taille gewählt. Besonderer Hingucker: Das Innenfutter des Kleides war mit kleinen Federn verziert. Dazu kombinierte der Hollywood-Star Stiletto-Heels in Schlangenoptik.

Das Make-up war dezent: Rosige Wangen und ein rosafarbener glänzender Lipgloss verliehen der 48-Jährigen eine jugendliche Frische. Die blonden Haare waren locker hochgesteckt. Alles in allem wirkte Zellweger bei ihrem Gang über den roten Teppich entspannt; die einst so kritisierte versteinerte Miene ist offenbar passé.

