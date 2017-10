St. Pauli - Kaiserslautern im Live-Stream: 2. Bundesliga online sehen, so geht's

Am Freitag trifft der FC St. Pauli auf den FC Kaiserslautern - auch im Live-Stream

Der zehnte Spieltag beginnt um 18.30 Uhr

Das Video oben zeigt, wie ihr die Zweite Bundesliga im Live-Stream sehen könnt

FC St. Pauli - FC Kaiserslautern im Live-Stream: Der zehnte Spieltag der Zweiten Bundesliga steht an. Den Auftakt bestreiten die Traditionsclubs St. Pauli und Kaiserslautern.

Die Hamburger blieben in den vergangenen fünf Spielen unbesiegt. Nur einmal trennten sich die Teams in dieser Zeit unentschieden - und zwar im bisher letzten Aufeinandertreffen. Das Match blieb torlos.

Am Freitag um 18.30 Uhr treffen sich St. Pauli und der FCK erneut. Zeitgleich spielen der MSV Duisburg und Eintracht Braunschweig gegeneinander.

So könnt ihr die Zweite Bundesliga im Live-Stream sehen

Der Pay-TV-Sender Sky Sport 2 überträgt das Duell zwischen FC St. Pauli und FC Kaiserslautern am Freitag ab 18.15 Uhr. Zeitgleich zeigt Sky Sport 3 das Spiel MSV gegen Eintracht.

Beide Spiele können Sky-Abonnenten im Internet verfolgen. Das Portal Sky Go bietet die Spiele einzeln und in der Konferenz im Live-Stream an.

► Zweite Bundesliga im Live-Stream von Sky Go sehen (nur mit Abo)

Die Zweite Bundesliga anhören

Beide Zweitliga-Spiele sind nicht im kostenlosen Radio verfügbar. Der Streamingdienst Amazon Music überträgt die Spiele für Prime-Abonnenten:

► Die Zweitliga-Spiele anhören (nur mit Abo)

