Die Show geht weiter: Britney Spears ist zurück in Las Vegas

The Show must go on! Nur zwölf Tage nach der tragischen Schießerei in Las Vegas kehrt Superstar Britney Spears (35, "Toxic") zurück in die vertraute Konzerthalle des "Planet Hollywood". Seit 2013 begeistert die Sängerin dort mit ihrer Bühnenshow "Piece of Me" Millionen von Zuschauern. Und das soll weiterhin so bleiben. Am Mittwochabend trat die Blondine daher erstmals wieder vor ihr Publikum und performte gekonnt professionell ihre zahlreichen Mega-Hits. Aber auch sanftere Töne wurden an diesem Abend angestimmt.

we're here for you & your here for us, we will get through this together 💕👸🏼#VegasStrong@britneyspears#PieceOfMepic.twitter.com/RuT8gi6lHc — THE B ARMY (@army_britneys) October 12, 2017

Spears sowie all ihre Backgroundtänzer trugen als Hommage an die Opfer und Verletzten einheitliche Mützen mit der Aufschrift "Vegas Strong" (zu Deutsch: Starkes Vegas"). Damit setzt die 35-Jährige ein Zeichen. "Ich möchte euch sagen, dass wir für euch da sind sowie ihr es für uns seid. Wir stehen das gemeinsam durch", ermutigt Spears ihr Publikum.

Nachdem am 1. Oktober dutzende Menschen bei einer Schießerei auf einem Musikfestival ums Leben gekommen sind und Hunderte verletzt wurden, hält Las Vegas weiterhin den Atem an. Viele Künstler drückten über Social Media ihr Entsetzen sowie ihre Anteilnahme aus. Darunter auch Spears. Die Sängerin schrieb auf Instagram: "Ich schließe die Opfer der Tragödie in Las Vegas in meine Gebete ein."