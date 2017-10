Das passiert heute in "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667"

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Entgegen Benedikts heimlicher Hoffnung, besteht Valentin die praktische Prüfung an der Polizeiakademie. Andrea freut sich voller Stolz für ihren Sohn und auch Jakob ist begeistert, dass jetzt ein zweiter Huber Polizist wird, aber Benedikt zeigt ihm die kalte Schulter. Er begegnet seinem Sohn mit so viel Unverständnis und Kälte, dass Valentin zum Schrecken von Andrea beschließt, Köln umgehend zu verlassen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Mel hofft, dass Olli endlich die Kurve bekommt. Doch diese Hoffnung zerschlägt sich, als er von Elli beim Klauen erwischt wird. In seiner Panik flüchtet er und versucht den Kiosk von Flo und Felix zu überfallen. Lina stellt Flo eine Idee vor, wie man zukünftig Partys feiern kann, ohne dass diese von der Polizei aufgelöst werden. Die erste Party verläuft super, bis Lina mitbekommt, dass Flo ihre Idee als die seine ausgibt.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Jannes kommt früher aus Amsterdam zurück. Als ob Eule das nicht schon genug überrumpelt, sind er und Meral auch noch der Meinung, dass Eule endlich vor Publikum ihren Song performen soll. Allerdings hat sie selber kein gutes Gefühl dabei. David verbringt den Abend mit Leon und André im LA14 und versetzt dafür sogar Lisa. Als eine Spaß-Wette aus dem Ruder läuft, flirtet David mit einem Mädel. Dabei wird er von Alessia gesehen, die nun ihre Chance sieht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph möchte Vanessa davon überzeugen, um ihre Ehe zu kämpfen. Aber Vanessa zweifelt, ob eine Ehe ohne Vertrauen funktionieren kann. Deniz ahnt, dass es schwer sein wird, beruflich wieder auf die Beine zu kommen. Doch als er erfährt, dass Stephanie Dahlen Vincents schmutzige Geheimnisse kennt, kommt ihm eine Idee.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jule fällt bedrückt in ein Loch: nicht nur, dass ihr Ausbildungsplatz weg ist, sie kann auch Lillys Liebesglück mit Tuner nicht entrinnen, obwohl er noch nicht einmal in Berlin ist. Als Anni ihrer Halbschwester ins Gewissen redet, versucht diese ihre Zukunft in die Hand zu nehmen und bemüht sich um einen neuen Ausbildungsplatz. Mit unvorhersehbaren Folgen.