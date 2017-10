Audrina Patridge und Corey Bohan: Nach zehn Monaten geschieden

Auf diese Schlammschlacht hätte Audrina Patridge (32, "The Hills") vermutlich gerne verzichtet. Vor kurzem reichte die Schauspielerin nach nur zehn Monaten Ehe die Scheidung von Corey Bohan (35) ein. Doch dieser scheint von den Solo-Plänen seiner Noch-Ehefrau ganz und gar nicht begeistert zu sein und stellt sich nun quer. Wie das amerikanische Magazin "Us Weekly" berichtet, habe der BMX-Fahrer sogar die Türschlösser von ihrem gemeinsamen Haus in Kalifornien heimlich auswechseln lassen.

Patridge wohne zwar nicht länger dort, sie sei jedoch mit einem Polizeibeamten zurückgekehrt, um Kleidung für ihre gemeinsame Tochter Kirra (1) zu holen. Nachdem sich der Serienstar mit Hilfe eines Schlüsseldienstes Zutritt verschaffte, musste sie jedoch eine erschreckende Entdeckung machen. All ihre "Schrankschubladen wurden durchwühlt" und ihre "Eheringe fehlen", heißt es in vorliegenden Dokumenten. Nach Angaben der örtlichen Polizei, habe Bohan bis spätestens Freitag, den 13. Oktober Zeit, das Domizil zu räumen.

Hier können Sie den Thriller "Schön bis in den Tod" mit Audrina Patridge kaufen