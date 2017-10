TV-Tipps am Donnerstag: So spannend wird "The Expendables 3"

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: In der Falle, Krimi

Während der Weinlese wird auf dem Gut Kofler die Leiche einer Erntehelferin gefunden. "Frau Commissario" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) sowie ihre Kollegen Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) und Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) stellen schnell fest, dass es nicht nur viele Verdächtige im Umfeld der Toten, sondern auch in dem des Winzers Hans Kofler (Anton Algrang) gibt. Zudem taucht Carla Pisani (Jeanette Hain) auf, eine Anti-Mafia-Ermittlerin aus Rom, die darauf aus ist, Matteo Verbindungen zum organisierten Verbrechen nachzuweisen.

20:15 Uhr, VOX: The Expendables 3, Action

Barney Ross (Sylvester Stallone) und sein Team stehen vor einem Problem: Die Truppe soll einen Waffendeal verhindern. Doch dann stellt sich heraus, dass der Waffenlieferant der totgeglaubte Expendables-Mitgründer Conrad Stonebanks (Mel Gibson) ist. Und der beschließt kurzerhand, Ross und seine Crew töten zu lassen. Ross bleibt keine Wahl, er muss Stonebanks zuvorkommen und trommelt eine Gruppe knallharter Kerle zusammen. Gemeinsam mit einigen Jüngeren als Verstärkung läutet er eine neue Ära der Expendables ein.

20:15 Uhr, ZDF, Das Pubertier: das Pubertier geht femd, Familienserie

Jan (Pasquale Aleardi) liebt familiäre Ruhe, nur allen anderen scheint diese egal zu sein. Wie jedes Jahr will er mit Carla (Mia Kasalo) auf den Rummel gehen. Doch die hat ganz andere Pläne. Gerade jetzt, wo sie bei Lukas (Marc Sierzputowski) so nah vorm Ziel steht. Als Sara (Chiara Schoras) Jan die Neuigkeit mit Carlas Verliebtheit steckt, keimt in diesem die Eifersucht und er beginnt, seiner Tochter hinterherzuspionieren. Erst ein Besuch bei seiner Schwester Julia (Henriette Richter-Röhl) lässt Jan innehalten.

20:15 Uhr, Sat.1: Rango, Digitaltrick-Komödie

Das selbstverliebte Chamäleon Rango strandet durch einen unglücklichen Zufall in der Wüstenstadt Dreck. Dort gelingt es ihm, ebenfalls durch Zufall, die Einwohner so nachhaltig zu beeindrucken, dass er prompt zum Sheriff des Ortes wird. Seine größte Aufgabe: Die Wasserversorgung von Dreck wiederherzustellen, denn irgendjemand will die Western-Enklave austrocknen. Mit ein wenig Schummelei, einer gehörigen Portion Waghalsigkeit und viel Mut macht sich Rango daran, Dreck zu retten.

20:15 Uhr, RTL II, Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis, Dokusoap

Eine Traumhochzeit für maximal 3.999 Euro - unmöglich? Falsch! In vier Episoden der Dokusoap küren Daniela Katzenberger sowie Moderator und Wedding Planer Eric Schroth das schönste Hochzeitsfest. Die Gewinner verbringen ihre Flitterwochen auf Mauritius. Heute dabei: Lisa und Mohammed aus Nürnberg, Anne und Nico aus Sachsen-Anhalt sowie Jasmin und Jens aus der Nähe von Dresden.