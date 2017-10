Tennis im Live-Stream: Witthöft - Rybarikova in Linz online sehen, so geht's

Carina Witthöft spielt gegen Magdalena Rybarikova - auch im Live-Stream

Es geht um den Einzug ins Viertelfinale

Das Video oben zeigt, wie ihr Eurosport im Internet sehen könnt

WTA-Tennis im Live-Stream: Die Hamburgerin Carina Witthöft steht am Donnerstag im Achtelfinale im oberösterreichischen Linz. Die Weltranglisten-73. setzte sich gegen die 98 Plätze schlechter eingestufte Österreicherin Barbara Haas durch. Mit 6:3, 4:6, 6:4 in 2:14 Stunden gewann die 22-Jährige Hanseatin ihr Auftaktspiel bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier.

Nun geht es am Donnerstag gegen die in Linz an Nummer eins gesetzte Slowakin Magdalena Rybarikova.

Tatjana Maria hat bereits am Vortag das Viertelfinale erreicht. Die Weltranglisten-52. besiegte am Mittwoch die 90 Plätze schlechter eingestufte Qualifikantin Viktoria Kuzmova aus der Slowakei mit 6:2, 6:3 in 1:13 Stunden.

Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft die an Nummer sieben gesetzte Spielerin aus Bad Saulgau auf die Tschechin Barbora Strycova oder die Kroatin Jana Fett.

Wie ihr Damen-Tennis im Live-Stream sehen könnt

Eurosport 1 überträgt am Donnerstag das Achtelfinale aus Linz im Free-TV. Internetnutzer müssen zahlen, um das Spiel live zu sehen. Denn der Eurosport-Player steht nur Abonnenten zur Verfügung. Los geht es für Witthöft um 18.30 Uhr.

► Hier geht's zum Eurosport-Play (Abo)

Das könnte euch auch interessieren:

➨ Wie ihr die Erste Bundesliga im Internet verfolgen könnt

➨ Handball im Live-Stream: Champions League und Bundesliga am Donnerstag sehen, so geht's