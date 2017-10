Taylor Swift veröffentlicht ihre eigene App

Sängerin Taylor Swift (27, "Look What You Made Me Do") ist immer für eine Überraschung gut. Nachdem sie im August ihr neues Album "Reputation" angekündigt hat, das am 10. November erscheint, folgt der nächste Coup für ihre Fans. Die 27-Jährige hat auf ihrem Youtube-Kanal ihre eigene App vorgestellt. "The Swift Life" wird Ende 2017 erscheinen und ist "ein kreativer, integrativer und gemeinschaftsorientierter Ort", an dem sich User untereinander und mit Taylor austauschen können.

Nutzer von "The Swift Life" erhalten dem Clip auf Youtube zufolge exklusive Fotos und Videos von Taylor Swift. Außerdem kann die Sängerin die Beiträge ihrer Fans liken und kommentieren. Hinzukommen "Taymojis", Sticker und jede Woche neue Songs. Außerdem können die Fans direkt in der App miteinander chatten. "Ich denke, ihr werdet das wirklich mögen", sagt die 27-Jährige in die Kamera.

Seit fast zwei Jahren arbeitet Taylor Swift an der sozialen Plattform für ihre Fans. Anfang Februar 2016 wurde ihre Partnerschaft mit Glu Mobile bereits angekündigt. In Kürze können sich die "Swifties" dieser Welt dann das Ergebnis ansehen.