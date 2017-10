Krimi-Tipps am Mittwoch: So spannend wird "Tod im Internat"

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Stumme Wut

Das "starke Team" lässt eine "Auktion" auffliegen, in der osteuropäische und thailändische Zwangsprostituierte an Bordellbesitzer versteigert werden sollen. Aber alle Mädchen haben Arbeitsgenehmigungen, sind zum Teil nominell mit Deutschen verheiratet und schweigen eisern. Verena (Maja Maranow) und Otto (Florian Martens) können den Brüdern Carsten (Michael Roll) und Olaf Hecker (Tobias Oertel), welche die "menschliche Ware" importiert haben, nur schwer etwas nachweisen.

20:15 Uhr, ZDF: Tod im Internat (2)

Isabells (Nadja Uhl) Welt gerät aus den Fugen, als sie ein Foto vom Begräbnis ihres Vaters im Haus der Mutter findet. Es trägt ein Datum, an dem Isabell noch nicht geboren war. Eine Reise nach Jena bringt Aufklärung und führt zu einer Konfrontation mit Stiftungsvorstand Maas. Währenddessen fädelt Wichert (Joachim Król) einen infamen Verrat ein, um seine Karriere und seine Familie zu retten und geht dabei über Leichen.

21:00 Uhr, hr, Tatort: Kälter als der Tod

Das Frankfurter Ermittlerteam Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) muss seinen ersten Fall lösen. Brix ist der Neue mit langjähriger Erfahrung bei der Sitte in Frankfurt, Janneke ist die Quereinsteigerin, die vorher die Polizei in Berlin psychologisch beraten hat. Er wohnt zur Untermiete bei einer alten Freundin. Sie ist noch gar nicht so richtig angekommen in Frankfurt. An ihrem ersten Tag werden sie von Kommissariatsleiter Henning Riefenstahl (Roeland Wiesnekker) nicht gerade freundlich empfangen und gleichzeitig mit dem schrecklichen Mord an einer ganzen Familie konfrontiert.

21:45 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Unter Anklage

Nach der Einweihungsparty von Alex' neuer Kanzlei wird Wilsberg (Leonard Lansink) auf dem Heimweg Zeuge, wie Alex' ehemalige Kommilitonin Maike Lehmann (Lale Yavas) angetrunken einen Unfall verursacht. Wilsberg hilft ihr aus der Patsche und erklärt der anrückenden Polizei, er habe am Steuer gesessen und sei einem Fahrradfahrer ausgewichen. Später in Maikes Wohnung will sich Maike bei ihrem Retter bedanken, doch Wilsberg lehnt ihre Avancen ab. Am nächsten Tag sieht sich Wilsberg plötzlich mit dem Vorwurf der Vergewaltigung konfrontiert. Er gerät in Erklärungsnot und ins Visier des Polizisten Michael Bach, der den Vergewaltigungsvorwurf untersucht.

22:00 Uhr, SWR/SR: Tatort: Blackout

Ein Mann wurde ermordet und in sexuell erniedrigender Situation zurückgelassen. Bei der Obduktion werden bei ihm K.-o.-Tropfen diagnostiziert - sehr ungewöhnlich, denn meistens werden Frauen mit K.-o.-Tropfen betäubt und missbraucht. Ein Fall, der Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) an die Nieren geht, vor allem, da sie selbst angeschlagen ist: Sie ist erschöpft und angestrengt, weil Koppers Vertretung, die junge Fallanalytikerin Johanna Stern (Lisa Bitter), so gar nicht mit Lenas Arbeitsweise harmoniert.

22:05 Uhr, MDR: Polizeiruf 110: Discokiller

Ein rätselhafter Fall führt die beiden Kommissare Schmücke (Jaecki Schwarz) und Schneider (Wolfgang Winkler) in die Hallenser Diskothekenszene. Auf die 17-jährige Kim Kober wurde beim Besuch einer Diskothek geschossen. Die Polizei findet bei ihr eine größere Menge Ecstasy. Erste Vermutungen, dass die junge Frau das Opfer in einem Verteilungskampf der Drogenszene wurde, werden auch von Bastian (Alexander Hosfeld) bestätigt, der als Augenzeuge mit seiner Aussage einen stadtbekannten Drogendealer belastet.