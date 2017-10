Er trank zu oft ein beliebtes Getränk - das hätte den Familienvater beinahe umgebracht

Das junge Paar Brianna und Austin führte ein normales Leben

Dann bekam Brianna die schreckliche Nachricht, dass ihr Partner im Krankenhaus um sein Leben kämpft

Oben im Video seht ihr die faszinierenden Aufnahmen der jungen Familie

Das junge Paar Brianna und Austin führte ein normales Leben, bis ein Anruf - zwei Wochen vor der Geburt des gemeinsamen Kindes - alles veränderte.

Das berichtet die junge Amerikanerin bei Facebook.

Brianna wurde demnach darüber informiert, dass sich ihr Partner im Krankenhaus befinde und um sein Leben kämpfe. Austin litt an einer Hirnblutung - der Grund dafür – so Brianna – war auch den Ärzten zunächst nicht klar.

"Das schrecklichste Gefühl, das ich jemals hatte!"

“Anzusehen, wie meine Familie auf einmal zerbricht - das ist das schrecklichste Gefühl, das ich jemals hatte”, schreibt Brianna in ihrem Post.

Brianna behauptet: Später habe sich herausgestellt, dass der exzessive Konsum von Energy Drinks für die Hirnblutung von Austin verantwortlich gewesen sei. In mehreren Hirn-Operationen hätten es die Ärzte geschafft, das Leben von Austin zu retten.

Tatsächlich kann ein starker Konsum der koffeinhaltigen Getränke zu ernsten Komplikationen führen. Das in Energy-Drinks enthaltene Koffein wirkt in den Zellen des Körpers wie das Hormon Adrenalin. In hohen Mengen sind Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen, Übelkeit und Herzrasen möglichen Folgen.

Der übermäßige Konsum von Energy Drinks kann in sehr seltenen Fällen auch zu Hirnblutungen führen, da das Herz stärker arbeitet, obwohl nur eine geringere Anstrengung notwendig wäre.

"Koffein ist ein Stimulanz des zentralen Nervensystems und kann dosisabhängig Wirkungen auf das vegetative Nervensystem, Herzkreislauf-, Atem- und Nierensystem entfalten", so lautet auch die Bewertung einer Studie des Bundesinstituts für Risikobewertung.

Teile des Gehirns mussten entfernt werden

Er muss jedoch seitdem von seiner Frau gepflegt werden. Auch die Folgen der Operationen sind deutlich erkennbar - der vordere Teil des Kopfes ist zusammengefallen, Teile des Gehirns wurden entfernt.



“Endres Photography” hat Bilder des Paares mit ihrem gemeinsamen Kind auf Facebook veröffentlicht und zeigt eindrucksvoll, wie motiviert und lebensfroh die junge Familie mittlerweile wieder ist.

Trotz des Schicksalsschlags werden sich Brianna und Austin auch in Zukunft nicht unterkriegen lassen.

(best)