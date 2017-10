Das passiert heute in den Soaps "Alles was zählt" und "GZSZ"

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta rächt sich an Rufus mit einem gezielten Tritt zwischen die Beine, was ihr ein Schiller-Verbot einbringt. Wütend beschwert sie sich bei Ute und Roswitha über Rufus' Abfuhr nach dem Sex, während Bambi derweil Rufus Brittas Perspektive nahebringt. Roswitha macht Britta klar, dass eine verzweifelte Frau nie sexy ist. Und so nutzt Britta die Gelegenheit, sich eine Auszeit von Rufus zu verschaffen, und stiehlt Roswithas Kreuzfahrtticket.

"Unter uns: Wie alles begann" gibt es hier

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lina ist immer noch sauer, weil Flo sie gestern ausgenutzt und die ganzen Lorbeeren für ihre Arbeit eingeheimst hat. Dass sie trotzdem von ihm geträumt hat, irritiert sie zwar, bringt sie aber nicht von ihren Rachegedanken ab. Diego und Kevin spielen vor Daniel das schwule Pärchen, um ihren Job in der Schwulen-Bar nicht zu verlieren.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Kim kommt nur schwer damit klar, dass Pascal offensichtlich kein Interesse mehr an ihr hat, sondern eine andere will. Aus Eifersucht lässt sie sich zu einer Aktion hinreißen, die über das Ziel hinausschießt. Für Schmidti läuft es in Sachen Taxi-Geschäft schlecht, als er plötzlich ein lukratives Angebot von vergnügungssüchtigen Russen bekommt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle kann ihre Party nicht wirklich genießen. Unerwartet rät ihr ein besonderer Gast, noch einmal mit Ronny zu reden. Vincent gerät unter Druck, als Isabelle arglos eines von den mit Drogen präparierten Kraftpaketen trinkt. Alarmiert befürchtet er, dass sein Drogendeal nun auffliegen könnte.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Leon begreift, dass John bereit wäre, sich Geld bei zwielichtigen Kreditgebern zu leihen, nur um seine Anteile übernehmen zu können. Um seinen ehemaligen Kumpel zu schützen, sagt Leon den Deal hinter Johns Rücken ab. Als Leon begreift, auch Johns Belange in einer geschäftlichen Trennung berücksichtigen zu müssen, macht er ihm ein faires Angebot.