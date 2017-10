Sky du Mont will sich nicht mehr verheiraten

"Ich heirate nicht mehr. Das kann ich meinen Kindern nicht antun - und es mir auch finanziell nicht leisten."

Lieber alleine statt arm: Aus seinen vier gescheiterten Ehen hat Sky du Mont (70, "Full House: Liebeserklärung an die Chaosfamilie") vor allem eine Erkenntnis mitgenommen: Scheidungen kosten Geld. Im Interview mit "Bunte" erzählte der Schauspieler, er habe auch nach der gemeinsamen Zeit für das Wohl seiner Ex-Partnerinnen gesorgt. Dementsprechend wird er sich den Bund fürs Leben in Zukunft sparen. Stattdessen will sich der 70-Jährige "lieber von einer schönen Milliardärin adoptieren" lassen.

