Tritt Queen Elizabeth zurück? Vorbereitungen angeblich schon im Gange

Queen Elizabeth II. hat immer beteuert, nie abdanken zu wollen. Dazu gibt es augenscheinlich auch keinen Grund, schließlich wirkt sie auch mit 91 noch kerngesund und vital - ihre Mutter wurde immerhin 102 Jahre alt. Doch könnte sie dennoch vorzeitig das Zepter niederlegen. Die "Daily Mail" will von Quellen innerhalb des Palasts erfahren haben, dass es schon jetzt Vorbereitungen gibt, dass Prinz Charles (68) ihren Platz einnimmt.

Den nicht näher genannten Insidern zufolge, will die Queen sich demnach mit 95 zur Ruhe setzen. Geschehen soll das durch den sogenannten Regency Act, der dann greift, wenn ein noch lebender Regent ersetzt werden muss, zum Beispiel im Fall schwerer Krankheit. Prinz Charles würde also sämtliche Aufgaben eines Königs bekommen, nicht aber den Titel. Die Queen würde ihre Versprechen, nicht abzudanken, also halten.

Die Planungen laufen angeblich auf Hochtouren

"Ihre Majestät ist sich ihres Alters bewusst und will sicherstellen, dass die Übergabe der Krone reibungslos abläuft, wenn die Zeit gekommen ist", zitiert die "Daily Mail" ein ehemaliges Mitglied des königlichen Haushalts. Andere hochrangige Palastmitarbeiter sollen bestätigt haben, dass die Vorbereitungen für den Rücktritt der Queen bereits auf Hochtouren laufen.

Der Palast hat sich zu den Gerüchten bislang nicht geäußert. Vor wenigen Wochen hatte sich bereits Elizabeths Ehemann Prinz Philip (96) von der öffentlichen Bühne verabschiedet. Elizabeth ist mit 65 Jahren auf dem Thron die am längsten regierende Monarchin des britischen Königreichs.