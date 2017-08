Erika Steinbach postet das Bild eines Obdachlosen – ein Fehler entlarvt ihre perfide Absicht

Die ehemalige CDU-Politikerin Steinbach will bei Twitter gegen Flüchtlingshelfer hetzen

Doch das Bild, das sie veröffentlicht, ist eine Fälschung

Das ging ganz schön nach hinten los. Die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach hat bei Twitter versucht mit einem Bild Stimmung gegen Flüchtlingshelfer zu machen – doch fiel offenbar auf eine Fälschung rein.

Das Foto, das Steinbach postete, zeigt einen anscheinend obdachlosen Mann, der auf einem Bürgersteig sitzt. An ihm geht eine Frau vorbei – ihrer Kleidung nach zu urteilen, ist sie durchaus wohlhabend . In einer Hand hält sie neben verschiedenen Einkaufstaschen einen Beutel mit der Aufschrift "Refugees Welcome".

Steinbachs Botschaft dürfte klar sein: Die verwöhnten "Gutmenschen" in Deutschland kümmern sich um Flüchtlinge, aber nicht um die eigenen Mitbürger.

Andere Twitter-Nutzer entlarvten das Bild nur leider schnell als Fälschung. Im Original trägt die Frau keine "Refugees Welcome"-Tasche. Ein bisschen Photoshop und schon hat man das Populisten-Meme.

So blieb es ein billiger Versuch der AfD-nahen Politikerin, den löblichen Einsatz vieler Flüchtlingshelfer in Deutschland zu diskreditieren.

Zumindest in einem muss man Steinbach Recht geben: Das Problem der Obdachlosigkeit in deutschen Großstädten verdient mehr Aufmerksamkeit. Während 2010 deutschlandweit noch 248.000 Menschen ohne Wohnung waren, sind es momentan rund 335.000.

Doch vielleicht sollte sich Steinbach einen clevereren Weg ausdenken, darauf aufmerksam zu machen. Wenn es ihr überhaupt um die Wohnungslosen geht.