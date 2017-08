Schwangere Serena Williams sucht Tipps fürs Kofferpacken - das antworten die Reddit-Nutzer

Serena Williams (35) wird bald zum ersten Mal Mama und das ist auch als Promi-Dame eine herausfordernde Situation. Deswegen bat der Ex-Tennisprofi jetzt einfach andere Mamis um Hilfe. Über die Internet-Plattform Reddit - die übrigens von ihrem Verlobten Alexis Ohanian (34) gegründet wurde - fragte sie: "Wann habt ihr eure Krankenhaus-Tasche gepackt? Ein Monat vorher? Sechs Wochen? Acht Wochen?"

Außerdem schrieb Williams: "Noch irgendwas, was ihr überraschenderweise gebraucht habt und ich wirklich benötigen könnte?". Die Internet-Community stand der Schwangeren natürlich mit ausführlichen Antworten zur Seite. Auch wenn die Tipps durchaus unterschiedlich ausfielen. Während manche Frauen schon drei Monate vor Geburtstermin packten, schmissen andere erst kurz vorher alles in ihre Tasche. Einige Ratschläge könnten aber tatsächlich hilfreich sein, zum Beispiel: "Lippenbalsam. Mein Mund war die ganze Zeit so trocken", "dunkle Handtücher", "Haargummis" oder natürlich heutzutage essentiell: "Netflix".

