"Promi Big Brother": Wieso der Sanitäter zu Evelyn und Jens eilt

Im "Promi Big Brother"-Haus werden die Zügel enger gezogen. Im ersten Duell "Eiszeit" mussten sich die Bewohner mit blanken Füßen in Eiswasser stellen. Der, der am längsten stehen bleiben konnte, durfte ins Alles. Doch die Teilnehmer stießen dabei an ihre körperlichen Grenzen. Allen voran Evelyn Burdecki (28), der vor Schmerzen die Tränen in die Augen schossen. Sogar der anwesende Sanitäter musste sich um sie kümmern. "Es tut extrem weh", jammerte das "Bachelor"-Sternchen in den Armen von Steffen von der Beeck (43), der sie sogar stützen musste.

Auch Jens Hilbert (39) bekam es mit Kreislaufproblemen zu tun und musste sich kurz behandeln lassen. Doch wenig später konnten beide schon wieder lächeln, die Strapazen waren überwunden und die Schmerzen schienen schon wieder vergessen. Dominik Bruntner (24) entschied das Duell am Ende im Übrigen für sich und durfte ebenfalls aus dem Nichts ins Alles. Dort warteten bereits Eloy de Jong (44), Willi Herren (42) und Zachi Noy (64) im Luxus auf den Neuankömmling.

Tränenreiche Lebensbeichte von Willi Herren

Vor seinem Umzug ins Alles legte Schauspieler Willi Herren vor seinen Mitbewohnern noch eine ziemlich intime Lebensbeichte ab. Ein verpatzter Bühnenauftritt auf Drogen, sein Rauswurf aus der ARD-Serie "Lindenstraße" und ein Entzug vor laufender Kamera: Willi nahm bei seinen Erzählungen kein Blatt vor den Mund. Stolz offenbarte er am Ende seiner Ausführungen, dass er es aus seiner Sucht heraus geschafft habe.

"Ich war mal kokainabhängig, habe sechs Aufenthalte in der Betty-Ford-Klinik hinter mir. Ich habe bestimmt zwei Jahre meines Lebens in Kliniken verbracht", erzählte Willi offen. Er habe vielen Leuten wehgetan und sich durch seine Kokserei viele Hauptrollen versaut. "Ich kam mit meinem Leben nicht mehr klar, ich wollte auch nicht mehr leben", berichtete er unter Schluchzen und Tränen.

Steffen von der Beeck zofft mit Sarah Kern

Erst der Zoff mit Willi Herren, jetzt knallte es auch noch zwischen Steffen von der Beeck und Sarah Kern (48). Als Steffen Zachi Noy als einen "in Israel bekannten Star" einordnete, und "nicht irgendein Shoppingsender-Star" abfällig hinterher schob, war die Homeshopping-Ikone Sarah Kern schwer beleidigt. Sarah stellte richtig: "Mich kennt man nicht vom Shoppingsender, das siehst du völlig falsch! Du dachtest ja auch, dass Sarah Knappik bekannter ist als ich."

Kaum hatte Steffen den Raum verlassen, regte sich Kern weiter auf und redete sich in Rage: "Mit seiner Ignoranz kotzt der mich so langsam an. Ich war vorher auch schon bekannt. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Der weiß gar nicht, was Jet Set bedeutet!" Steffen hingegen blieb bei seiner Meinung: "Für mich war Sarah Kern niemand, den ich als eine Persönlichkeit kenne. Ich kenne sie nur aus dem Shoppingkanal, sorry."

Das Duell der Frauen

Die Zuschauer entschieden, wer im morgigen Duell gegeneinander antreten muss. Das Besondere am Samstag: Wegen Frauenmangels im Alles durften nur Damen von den Anrufern ausgewählt werden. Sarah Knappik (30) und Evelyn Burdecki (28) haben am Ende das Los gezogen und duellieren sich um den Einzug ins Alles. Sie müssen Autos demolieren. Wer in einer vorgegebenen Zeit mehr Teile abmontieren kann, der darf anschließend das Nichts verlassen und sich ebenfalls im Luxus laben... Morgen gibt es die Entscheidung.

Im besagten Nichts mussten sich Von der Beeck und Jens Hilbert an einem Betonklotz austoben. Mit Hammer und Meißel sollten sie diesen bearbeiten, um Münzen herauszuschlagen. Das Ergebnis wird allerdings ebenfalls erst morgen verkündet. Mit den Münzen können sich die Bewohner des Nichts an einem Automaten in ihrem Bereich Dinge des täglichen Bedarfs "kaufen". Doch wie erfolgreich waren die beiden?