"Promi Big Brother": Eloy geht duschen und zeigt alles - für manche Fans ein Highlight des Tages

Als Eloy de Jong (44) seiner Mutter sagte, dass er bei "Promi Big Brother" mitmachen will, war diese entsetzt: Sie dachte, es handelt sich dabei um eine Sex-Show. "Sie hat gesagt 'die Leute haben da immer Sex und Beziehungen'", erzählte de Jong "Promiflash". Damit lag sie natürlich falsch, doch scheint sich das ehemalige Mitglied von Caught in the Act ("Back For Love") nun dazu berufen, der Show ein bisschen Würze zu verleihen.

Denn schon am zweiten Tag hielt de Jong seinen kleinen Eloy in die Kamera. Werkelte er beim Umziehen noch umständlich mit einem Handtuch, legte er unter der Dusche jegliche Scham ab. Und als ob nackte Stars nicht spätestens seit der Promi-Ausgabe von "Adam sucht Eva" alter Hut wären, war der duschende Eloy für viele Twitter-User das "Highlight des Tages". Der ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Jan Leyk (32) verpasste dem Kommentar "Penis!!!!" auf Facebook gleich vier Ausrufezeichen und drei schockierte Emojis.

Schon am Tag zuvor zeigte sich Eloy offen wie kaum ein anderer PBB-Bewohner und sprach über seine Tochter, die mit künstlicher Befruchtung gezeugt wurde. Oder, wie Evelyn Burdecki (28) es zusammenfasste: "Sie haben also ihre Spermien genommen und dann kam noch das Sperma der Frau dazu, und ein Spermium hat dann angeschlagen." Wieder was gelernt!