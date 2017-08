Topmodel Valeria Mazza zeigt ihre eigene Kollektion

Dieses Outfit ist der Inbegriff des Sommers: Bunte Farben, ein toller Schnitt und leichter Stoff zauberten aus dem argentinischen Topmodel Valeria Mazza (45) ein echtes Beach-Babe. Passend dazu präsentierte die schöne Blondine ihre erste eigene Design-Kollektion im spanischen Marbella. Aus dieser stammt übrigens auch die stylische Sonnenbrille, mit der Mazza ihrem Outfit extra viel Sommer-Feeling verpasste.

Aber allein ihr Kleid lässt schon von lauen Sommernächten und tollen Partys im Beachclub träumen. Die bodenlange Robe mit tiefem V-Ausschnitt und dünnen Trägern war mit bunten Blumendrucken versehen und am Oberteil zusätzlich mit schwarzen Pailletten verziert. An der Taille war das glamouröse Hippie-Kleid eng geschnitten und zauberte so eine tolle Silhouette. Als Accessoires wählte das Model ein lila Armband mit Nieten und schlichte Ohrstecker. Außerdem kombinierte sie eine kleine weiße Clutch mit floralen Prints. Genau so wollen wir zur nächsten Sommerparty gehen!

Ein langes Sommerkleid mit Blumen-Print können Sie direkt hier bei Amazon Fashion bestellen!