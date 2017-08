Krimi-Tipps am Sonntag: Darum geht's in "Marie Brand und das Mädchen im Ring"

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und das Mädchen im Ring

Der junge Boxtrainer Tarik Demir wird ermordet in einer Sporthalle aufgefunden. Es stellt sich heraus, dass Tarik an einer Studie über aggressionspräventive Möglichkeiten des Boxsports arbeitete. Konnte einer der Mitprobanden seine Aggressionen nicht länger im Zaum halten? Der Verdacht fällt zunächst auf die junge Sina Fink (Natalia Rudziewicz), die als Letzte mit Tarik gesehen wurde und seitdem untergetaucht ist. Dann aber recherchieren Brand (Mariele Millowitsch) und Simmel (Hinnerk Schönemann), dass der ehrgeizige Professor Neu (Philipp Hochmair), der die Studie leitet, auch zum Tatzeitpunkt in der Sporthalle war.

20:15 Uhr, Das Erste: Tatort: Das Muli

Die Berliner Kriminalhauptkommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) lösen ihren ersten Fall: Robert Karow beginnt seine Arbeits in der Mordkommission an einem blutigen Tatort. Von der Leiche fehlt jede Spur. Ein grauenvoller Ort in einer leeren Ferienwohnung, in der Karow seiner neuen Kollegin Nina Rubin begegnet. Karow vermutet bald, dass es sich um einen Fall aus der Drogenszene handelt. Nina ist skeptisch, nicht zuletzt, weil ihrem Kollegen Karow ein fragwürdiger Ruf vorauseilt.

21:45 Uhr, ZDFneo: Spreewaldkrimi - Feuerengel

Kommissar Krüger (Christian Redl) will den Spreewald eigentlich verlassen. Während er auf gepackten Koffern sitzt, wird er zu einem Großbrand gerufen. Das Hotel Wotschofska im Hochwald brennt. In der Brandruine wird die Leiche von Tim Engel gefunden. Er war schon tot, bevor er verbrannte. Krüger ermittelt wieder unter alten Bekannten.

23:30 Uhr, rbb, Kommissar Beck - Die neuen Fälle: Auge um Auge

Innerhalb von drei Tagen tauchen die Leichen zweier Frauen an weit voneinander entfernten Orten auf. Beide sind 42 Jahre alt, beiden wurden die Augen herausgeschnitten. Kurz darauf erhält Kommissar Beck (Peter Haber) den Anruf eines Kollegen aus Sundsvall, wo die Predigerin Anita Smid (Ingalill Ellung) in einer kleinen Kirche ermordet wurde. Sie ist genauso alt wie die anderen ermordeten Frauen, auch ihr wurden die Augen entfernt. Eine erste Spur ergibt sich, als Beck herausfindet, dass alle Opfer nicht den Jahrgang teilten, sondern auch alle aus dem Provinznest Östhammar stammten.