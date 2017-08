Eric Dane trauert um seine Schwägerin

Traurige Nachrichten von Eric Dane (44, "Grey's Anatomy") und seiner Frau Rebecca Gayheart (46, "Düstere Legenden"). Wie das US-Magazin "Radar Online" berichtet, starb die Schwägerin von Gayheart in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Kentucky. Die Schwester von Danes Frau habe schon länger mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt. Sie soll während eines Gefängnisaufenthalts in ein Krankenhaus verlegt worden sein, in dem sie wenig später verstarb.

Über die genauen Umstände ist allerdings nichts bekannt. Auch die Gefängnisleitung wollte sich nicht zu dem Todesfall äußern, bestätigte aber angeblich die Informationen des Blatts. Dane und Gayheart sollen ein sehr inniges Verhältnis zur Verstorbenen gepflegt haben. Die beiden äußerten sich bislang noch nicht zu den Vorkommnissen.

