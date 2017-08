Dorfmerkingen - RB Leipzig im Live-Stream: DFB-Pokal online sehen, so geht's

Sportfreunde Dorfmerkingen empfängt RB Leipzig - auch im Live-Stream

Anstoß zum Pokal-Duell ist am Sonntag um 15.30 Uhr

DFB-Pokal im Live-Stream: Als Aufsteiger in die Verbandsliga sind die Sportfreunde Dorfmerkingen das vermeintlich leichteste Los für den RB Leipzig, kein anderes Team spielt unterklassiger als das Team von der Ostalb.

RB studierte den Gegner zwar sogar per Video, doch Coach Hasenhüttl sagte auch: "Wir müssen den Gegner nicht größer machen, als er ist. Wir wollen ein sehr gutes Spiel und viele Tore machen und mit unserer Spielweise begeistern."

Dorfmerkingens bisher einzige DFB-Pokal-Teilnahme endete vor 19 Jahren mit einem 0:3 gegen den damaligen Zweitligisten Stuttgarter Kickers - der Club, gegen den die SfD den wfv-Pokal gewann.

Zudem hat Leipzig einige Ausfälle zu beklagen, unter anderem fehlen Emil Forsberg und Diego Demme. Naby Keita dagegen ist mit dabei.

Auch ohne die Stammkräfte sind die Sachsen klarer Favorit gegen den Dorfclub. Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben die erste bittere Niederlage der Saison bereits kassiert, als Titelverteidiger im wfv-Pokal gab es vergangene Woche eine Erstrundenniederlage. Eine erneute DFB-Pokal-Teilnahme in der kommenden Saison wird es also nicht geben.

Nicht nur die Sportfreunde hatten bisher kein so recht Glück beim DFB-Pokal: Der RB-Coach Ralph Hasenhüttl verlor sieben von acht Pokalspielen in seiner bisherigen Trainerlaufbahn. Mit Unterhaching, Ingolstadt und Leipzig flog er immer schon in der ersten Runde raus.

Einzig mit dem VfR Aalen, in dessen Stadion das Duell gegen den Sechstligisten steigt, schaffte er 2012 seinen einzigen Erstrundensieg.



Wie ihr den DFB-Pokal im Live-Stream sehen könnt

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Sportfreunde Dorfmerkingen und RB Leipzig überträgt Sky Sport 4 ab 15.20 Uhr im Pay-TV. Die Konferenz aller Sonntagsspiele bietet Sky Sport 1 ab 14.30 Uhr.

Wer kein Abo hat, kann mit einem Sky-Mega-Ticket die Möglichkeit erwerben, die Fußballspiele der ersten Runde zu sehen.

Zum Beispiel auch im Live-Stream. Auf Sky Go bietet der Sender alle seine Übertragungen für Abonnenten und Sky-Ticket-Käufer auch online an.

► Pokal-Spiele auf Sky Go sehen (kostenpflichtig)

Wer nun darauf hofft, die Spiele vollständig live zu hören - der benötigt ein "Music unlimited"-Abo von Amazon. Dort überträgt der Internet-Händler das DFB-Pokal-Spiel einzeln und in der Konferenz.

► Hier geht es zu Amazon Music unlimited (kostenpflichtig)

Die bisherigen Ergebnisse der ersten Runde

Freitag, 11.08.2017:

TuS Koblenz - Dynamo Dresden 2:3 (1:1)

Rot-Weiss Essen - Bor. Mönchengladbach 1:2 (1:0)

Karlsruher SC - Bayer Leverkusen 0:3 n.V. (0:0,0:0)

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig 2:1 (0:0)

Samstag, 12.08.2017:

Chemnitzer FC - Bayern München 0:5 (0:1)

Lüneburger SK - FSV Mainz 05 1:3 (1:2)

SpVgg Unterhaching - 1. FC Heidenheim 0:4 (0:1)

Germania Halberstadt - SC Freiburg 1:2 (0:2)

Leher TS - 1. FC Köln 0:5 (0:2)

TuS Erndtebrück - Eintracht Frankfurt 0:3 (0:1)

1.FC Rielasingen-Arlen - Borussia Dortmund 0:4 (0:2)

SV Eichede - 1. FC Kaiserslautern 0:4 (0:2)

Rot-Weiß Erfurt - 1899 Hoffenheim 0:1 (0:0)

Jahn Regensburg - Darmstadt 98 3:1 (1:1)

Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf 1:3 n.V. (0:0,1:1)

Würzburger Kickers - Werder Bremen 0:3 (0:0)

