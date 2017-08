Medienberichte - Leonardo DiCaprio spielt da Vinci: Warum das eine gute Wahl ist

Leonardo Di Caprio (42) wird den berühmten Künstler und Gelehrten Leonardo da Vinci spielen. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, hat das Filmstudio Paramount grünes Licht für die Verfilmung von Walter Isaacsons neuer Biografie "Leonardo da Vinci" gegeben. DiCaprio wird nicht nur die Hauptrolle in dem Streifen übernehmen, sondern auch als Produzent fungieren.

Seine Besetzung scheint aus mehreren Gründen die perfekte Wahl. Zum einen hat DiCaprio italienische Wurzeln und außerdem eingehende Erfahrung in der Darstellung berühmter Persönlichkeiten, darunter Howard Hughes in "Aviator", J. Edgar Hoover in "J. Edgar" oder Frank Abagnale Jr. in "Catch Me If You Can".

Für "The Revenant" erhielt DiCario endlich den Oscar - hier können Sie das Survival-Drama streamen

Zudem verdankt der Schauspieler da Vinci seinen Namen. Seine Eltern seien auf Hochzeitsreise in Florenz gewesen, als seine Mutter mit ihm schwanger war, wie DiCaprio dem Nachrichtenportal "NPR" vor wenigen Jahren erzählte. "Sie sahen sich ein Bild von da Vinci an, und angeblich fing ich an, wie verrückt zu treten", sagte er. Sein Vater hatte, "typisch Künstler", dies als ein Zeichen genommen, seinen Sohn nach da Vinci zu benennen.