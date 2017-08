"Muttis Kampf": Was zur Satire-Soap über Angela Merkel und Co. bekannt ist

Angela Merkel, Martin Schulz, Alexander Gauland, Horst Seehofer und Co. zusammen in einer Sendung? Das will Tele 5 möglich machen und "hinter die glänzende Fassade des Berliner Politikbetriebs schauen". Ab dem 14. August sollen insgesamt 25 Folgen der animierten Satire-Soap "Muttis Kampf" ausgestrahlt werden. Und diese sollen "absurder, bunter und böser sein als alle bisher geglaubt haben".

In den Sketchen ist etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Kanzlerkandidat Martin Schulz auf der Bundespressekonferenz zu sehen. "Frau Merkel, Ihr Erfolg - im Ernst?", beschwert sich Schulz in dem Clip und beginnt zu diskutieren, bis plötzlich sein Mikrofon den Geist aufgibt. "Ja beim Herrn... äh Schulz ist offensichtlich beim Mikrofon etwas nicht in Ordnung", erklärt Merkel, die sich nur mit Mühe und Not an den Namen ihres Herausforderers erinnern kann. In einem weiteren Sketch verlässt Sahra Wagenknecht etwas zerzaust einen Fahrstuhl. Horst Seehofer witzelt: "Die liebste Musik, ist mir die Blasmusik."

Hinter dem neuen Format steckt Comedy-Autor Peter Rütten (55, "Stromberg"), der gemeinsam mit Co-Autor Lasse Nolte (37, "Kalkofes Mattscheibe") das Drehbuch geschrieben hat. Die Figuren wurden mit dem Computersystem "Animgram Pro System" animiert. Das Interessante: Die Sprecher konnten die Texte erst einsprechen. Die Comic-Figuren fingen anschließend selbstständig an, ihre Lippen dazu synchron zu bewegen. Das neue Format läuft ab Mitte August immer montags bis donnerstags um 20:05 Uhr.