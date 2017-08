"Atomic Blonde": So heftig war das Training für Charlize Theron

Wer seine Stunts selbst macht, muss in Form sein - und riskiert hin und wieder eine dicke Lippe. Charlize Theron (42, "Mad Max: Fury Road") kam bei den Vorbereitungen für den Action-Streifen "Atomic Blonde" jedoch nicht mit einem blauen Auge davon: Sie schlug sich während ihres zehnwöchigen Trainings als Vorbereitung auf den Film gleich zwei Zähne aus.

"Zwei meiner Backenzähne wurden angebrochen und ich musste operiert werden. Sie wurden entfernt", erzählte Theron der britischen Zeitung "The Mirror". Das sei "nicht lustig" gewesen. "Ich habe nicht einmal eine coole Geschichte dazu, dass ich zum Beispiel einen Schlag abbekommen habe. Es ist im Training passiert. Ich war so frustriert dass ich meine Zähne zu stark zusammengebissen habe und sie dabei gebrochen habe." Was tut man nicht alles für die Kunst...

