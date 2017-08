Jahn Regensburg - Darmstadt 98 im Live-Stream: DFB-Pokal online sehen, so geht's

Jahn Regensburg trifft in der ersten Pokalrunde auf Darmstadt 98 - auch im Live-Stream

Anstoß zum Erstrundenspiel ist um 15.30 Uhr

Das Video oben zeigt, wie ihr die DFB-Pokal-Spiele online sehen könnt

DFB-Pokal im Live-Stream sehen - das gilt auch für das Spiel des Zweitligisten FC Heidenheim beim Drittligisten Unterhaching in der ersten Hauptrunde am Samstag.

Der Zweitligist hatte am Dienstag das Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue gewonnen. Nach dem ersten Saisonsieg steht nun der Start in den DFB-Pokal an. Unterhaching sicherte sich nach vier Spieltagen nur einen Platz im Mittelfeld der dritten Liga.

Anstoß für die erste Pokalrunde ist am Samstag um 15.30 Uhr.

► Um 18.30 Uhr stehen dann noch drei weitere Spiele an. So auch das Zweitliga-Duell zwischen Jahn Regensburg und Darmstadt 98. Obwohl die beide Teams in derselben Liga spielen, sind sie doch sehr unterschiedlich.

Darmstadt ist gerade zum dritten Mal aus der Bundesliga abgestiegen. Jahn Regensburg hat sich erst vor wenigen Monaten in der Relegation gegen den TSV 1860 München durchgesetzt und feiert seine vierte Rückkehr in die Zweite Bundesliga. Auch wenn Platz 15 dauerhaft sicher ebenso nicht der Wunsch der Regensburger ist, wie Platz 9 für den Absteiger aus Darmstadt.

Während die Teams sich in der Zweiten Bundesliga erst im Dezember gegenüberstehen, treffen sie gleich in der ersten Pokalrunde aufeinander. Zur K.o.-Entscheidung.

Wie ihr den DFB-Pokal im Live-Stream sehen könnt

Das DFB-Pokal-Duell zwischen der SpVgg Unterhaching gegen den 1. FC Heidenheim überträgt Sky Sport 9 ab 15.20 Uhr im Pay-TV einzeln. Die späteren Samstagsspiele wie Jahn Regensburg - Darmstadt 98 auf Sky Sport 5 beginnen um 18.20 Uhr. Die Konferenz aller Samstagsspiele bietet Sky Sport 1 ab 14.30 Uhr.

Wer kein Abo hat, kann mit einem Sky-Mega-Ticket die Möglichkeit erwerben, die Fußballspiele der ersten Runde zu sehen.

Zum Beispiel auch im Live-Stream. Auf Sky Go bietet der Sender alle seine Übertragungen für Abonnenten und Sky-Ticket-Käufer auch online an.

► Pokal-Spiele auf Sky Go sehen (kostenpflichtig)

Wer nun darauf hofft, die Spiele vollständig live zu hören - der benötigt ein "Music unlimited"-Abo von Amazon. Dort überträgt der Internet-Händler das DFB-Pokal-Spiel einzeln und in der Konferenz.

► Hier geht es zu Amazon Music unlimited (kostenpflichtig)

Die bisherigen Ergebnisse TuS Koblenz - Dynamo Dresden 2:3 (1:1)

Rot-Weiss Essen - Bor. Mönchengladbach 1:2 (1:0)

Karlsruher SC - Bayer Leverkusen 0:3 n.V. (0:0,0:0)

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig 2:1 (0:0)

