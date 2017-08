TV-Tipps am Samstag: Darum geht's in "Margos Spuren"

20:15 Uhr, RTL: Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands, Sportshow

Mit mehr Sendungen, neuen, anspruchsvolleren Hindernissen und topmotivierten Athleten startet "Ninja Warrior Germany" in die 2. Staffel. RTL zeigt sieben Vorrunden, ein Halbfinale und das große Finale, erneut moderiert und kommentiert von Frank "Buschi" Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra. In der ersten von sieben Vorrunden plus Semifinalqualifikation treten heute 50 Athleten im härtesten TV-Sport-Parcours an. Unter anderem dabei: Christian Kirstges im Kostüm von "Flash", die "Turtles"-Zwillinge Sabri und Soubhi Kabdani und Colin Leathers mit Wrestler-Maske.

20:15 Uhr, Sat.1: (T)Raumschiff Surprise - Periode 1

Wir schreiben das Jahr 2304: Vor 250 Jahren haben die ersten Menschen den Mars besiedelt und kehren nun unter der Führung des finsteren Herrschers Rogul auf die Erde zurück, um sie zu besetzen. Eine Katastrophe steht bevor - gäbe es nicht die Besatzung des Raumschiffs Surprise, die von Königin Metapha als Rettungscrew eingesetzt wird. Doch Team - Käpt'n Kork (Christian Tramnitz), Mr. Spuck (Michael "Bully" Herbig) und Ingenieur Schrotty (Rick Kavanian) - interessiert sich kaum für die Rettung der Erde.

20:15 Uhr, ProSieben: Margos Spuren, Jugenddrama

Quentin (Nat Wolff) hat schon lange ein Auge auf das rätselhafte Mädchen von nebenan geworfen. Ihr Name ist Margo (Cara Delevingne). Als die Zwei eine Leiche entdecken, beginnt ihre Reise. Als neun Jahre später ein gemeinsames nächtliches Abenteuer folgt, versinkt Quentin - auch Q genannt - immer mehr in den Mysterien rund um Margo und ihr plötzliches Verschwinden. Er macht sich auf die Suche.

20:15 Uhr, VOX: Welcome to the Jungle, Actionkomödie

Beck (Dwayne Johnson) arbeitet als Kopfgeldjäger. Doch so langsam zerrt der brutale Job an seinen Kräften. Er beschließt, aus dem Business auszusteigen und ein Restaurant in Los Angeles zu eröffnen. Doch bevor sein Boss Walker (William Lucking) ihn freigibt, muss Beck noch einen letzten Auftrag erfüllen: Er soll Walkers abenteuerlustigen Sohn (Seann William Scott) aus dem Dschungel am Amazonas zurück nach Hause bringen. Das ist leichter gesagt als getan, denn Sohn Travis hat sich dort ein ganz neues Leben aufgebaut und in der schönen Mariana (Rosario Dawson) nicht nur eine gleich gesinnte Rebellin, sondern auch eine Freundin gefunden.

20:15 Uhr, kabel eins: Der Mann in der eisernen Maske, Mantel-und-Degen-Abenteuer

Frankreich im 17. Jahrhundert: Die drei Musketiere Athos (John Malkovich), Porthos (Gérard Depardieu) und Aramis (Jeremy Irons) wollen den tyrannischen König Ludwig XIV. (Leonardo DiCaprio) gegen dessen Zwillingsbruder austauschen, der seit seiner Geburt in Gefangenschaft lebt. Doch der Plan wird ausgerechnet von D'Artagnan (Gabriel Byrne), einem alten Kampfgefährten der Musketiere, vereitelt.