Rot-Weiß Erfurt empfängt im DFB-Pokal 1899 Hoffenheim

Anstoß ist um 18.30 Uhr

Das Video oben zeigt, wie ihr die DFB-Pokal-Spiele online sehen könnt

DFB-Pokal im Live-Stream: Die erste Runde geht weiter - Regional- bis Bundesligist kämpfen, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Das Team aus dem kleinsten Pokal-Dorf darf am Samstag um 15.30 Uhr gegen den FC Kaiserslautern antreten: Der SV Eichede kommt aus einem Ort mit etwas mehr als 800 Einwohnern. Das dortige Stadion hat nur Platz für 2000 Menschen. Daher wird das Pokal-Duell gegen den Zweitligisten in Lübeck ausgetragen.

Für den Regionalliga-Absteiger ein kleines Wunder: Denn die Qualifikation für die Hauptrunde verlor Eichede gegen Holstein Kiel. Doch durch deren Aufstieg in die Zweite Liga hatten die Störche sowieso einen Pokal-Platz - und Eichede rückte nach.

Übrigens: Kiel hat sich bereits am Freitag für die zweite Runde qualifiziert.

► Um 18.30 Uhr werden weitere drei Spiele angepfiffen. So empfängt FC Rot-Weiß Erfurt den TSG 1899 Hoffenheim. Erstmals seit 2009 steht Rot-Weiß wieder in der ersten Pokalrunde - doch die Ausgangssituation ist nicht perfekt. Das runderneuerte, junge Erfurter Team steht nach vier Spieltagen in der 3. Liga noch ohne Sieg da und auf einem Abstiegsplatz.

Die Hoffenheimer, die am Dienstag in der Champions-League Qualifikation gegen den FC Liverpool spielen, gewannen ihren letzten Saison-Härtetest bravourös mit 3:0 gegen den italienischen Erstligisten FC Bologna. Nationalstürmer Sandro Wagner ist wieder fit.

Wie ihr den DFB-Pokal im Live-Stream sehen könnt

Das DFB-Pokal-Duell zwischen SV Eichede und 1. FC Kaiserslautern überträgt Sky Sport 8 ab 15.20 Uhr im Pay-TV. Die späteren Samstagsspiele wie FC Rot-Weiß Erfurt - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport 5 beginnen um 18.20 Uhr. Die Konferenz aller Samstagsspiele bietet Sky Sport 1 ab 14.30 Uhr.

Wer kein Abo hat, kann mit einem Sky-Mega-Ticket die Möglichkeit erwerben, die Fußballspiele der ersten Runde zu sehen.

Zum Beispiel auch im Live-Stream. Auf Sky Go bietet der Sender alle seine Übertragungen für Abonnenten und Sky-Ticket-Käufer auch online an.

► Pokal-Spiele auf Sky Go sehen (kostenpflichtig)

Wer nun darauf hofft, die Spiele vollständig live zu hören - der benötigt ein "Music unlimited"-Abo von Amazon. Dort überträgt der Internet-Händler das DFB-Pokal-Spiel einzeln und in der Konferenz.

► Hier geht es zu Amazon Music unlimited (kostenpflichtig)

Die bisherigen Ergebnisse TuS Koblenz - Dynamo Dresden 2:3 (1:1)

Rot-Weiss Essen - Bor. Mönchengladbach 1:2 (1:0)

Karlsruher SC - Bayer Leverkusen 0:3 n.V. (0:0,0:0)

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig 2:1 (0:0)

